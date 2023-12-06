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Група послів G7 виробила рекомендації щодо реформування САП
09:09 06.12.2023 |
Група послів G7 виробила рекомендації щодо реформування Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України (САП), повідомляє японське представництво в групі послів G7 у Х (раніше відомому як Tвіттер) у вівторок.
"Посли G7 пильно стежать за реформою САП. Для зміцнення антикорупційних зусиль ми рекомендуємо взяти за основу поточний проєкт і скасувати поправки Лозового, захистити юрисдикцію САП/НАБУ і дозволити САП запитувати екстрадицію + ініціювати розслідування проти парламентарів", ідеться в повідомленні.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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