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Світовий банк надасть Україні $1,2 мільярда для фінансування соцвиплат
14:39 05.12.2023 |
Україна та Світовий банк уклали угоду щодо започаткування нового проєкту INSPIRE із фінансування 29 видів соціальних виплат.
Про це повідомила пресслужба Міністерства соціальної політики України, передає Укрінформ.
«4 грудня міністр соціальної політики Оксана Жолнович та Аруп Банерджі, директор Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України, підписали угоду щодо започаткування нового проєкту «Інвестиції у соціальний захист задля підвищення охоплення, стійкості та ефективності (INSPIRE)», - йдеться в повідомленні.
Мета проєкту - фінансування 29 видів соціальних виплат найбільш вразливим верствам населення України, а також підтримка реформ у сфері соціального захисту в Україні.
Наголошується, що INSPIRE фінансується за рахунок позики Світового банку у розмірі 1,2 млрд доларів США із Цільового фонду з надання необхідної кредитної підтримки Україні (ADVANCE Ukraine), що підтримується урядом Японії.
Кошти будуть спрямовані до загального фонду держбюджету і забезпечать фінансування 29 соціальних виплат, які вже передбачено в державному бюджеті на 2023 і 2024 роки.
Як повідомлялося, у межах мобілізованих Світовим банком фінансових ресурсів Україна цьогоріч отримала понад 14 млрд доларів США.
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