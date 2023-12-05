Фінляндія почне виробляти боєприпаси для України

Фінляндія має намір почати виробництво боєприпасів для України, повідомив міністр оборони Антті Хяккянен (Antti Hakkanen).

"Ми завершили переговори про те, як Фінляндія буде і далі нарощувати виробництво боєприпасів для озброєння України. Це рішення буде ухвалено найближчим часом", - сказав Хяккянен у вівторок в інтерв'ю газеті Iltalehti.

Він зазначив, що це питання, ймовірно, буде вирішено до Різдва.

"Плани готові. Наразі публікується план зі значного збільшення виробництва боєприпасів. Намір полягає в тому, щоб підтримати Україну ще сильніше, ніж зараз. Водночас ми будемо й надалі підвищувати готовність Фінляндії та країн Північної Європи до виробництва боєприпасів", - сказав Хяккянен.

Виробництво боєприпасів буде збільшено на десятки мільйонів євро, зазначив очільник військового відомства.