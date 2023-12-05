Фінансові новини
- |
- 05.12.23
- |
- 16:59
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Спочатку робіть, що потрібно. Тоді – те, що можливо. Лиш тоді ви побачите, що робите неможливе"
Св. Франциск Асізський
Фінляндія почне виробляти боєприпаси для України
09:16 05.12.2023 |
Фінляндія має намір почати виробництво боєприпасів для України, повідомив міністр оборони Антті Хяккянен (Antti Hakkanen).
"Ми завершили переговори про те, як Фінляндія буде і далі нарощувати виробництво боєприпасів для озброєння України. Це рішення буде ухвалено найближчим часом", - сказав Хяккянен у вівторок в інтерв'ю газеті Iltalehti.
Він зазначив, що це питання, ймовірно, буде вирішено до Різдва.
"Плани готові. Наразі публікується план зі значного збільшення виробництва боєприпасів. Намір полягає в тому, щоб підтримати Україну ще сильніше, ніж зараз. Водночас ми будемо й надалі підвищувати готовність Фінляндії та країн Північної Європи до виробництва боєприпасів", - сказав Хяккянен.
Виробництво боєприпасів буде збільшено на десятки мільйонів євро, зазначив очільник військового відомства.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Генпрокурор доручив провести службове розслідування у зв'язку з оприлюдненим відео журналіста Ткача - Офіс генпрокурора
|Фінляндія почне виробляти боєприпаси для України
|Зеленський: Україна почала виробляти шість САУ «Богдана» на місяць. Отримали нову західну ППО
|Угорщина відреагувала на заяву СБУ щодо невиїзду Порошенка, де згадується Орбан
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|СБУ каже, що Порошенка не пустили за кордон, бо він «мав стати інструментом в руках РФ»
|Не тільки ОБСЄ: три дипломатичні перемоги України над Росією за тиждень
|Україна та Польща погодили умови розблокування кордону для руху вантажівок
|Росію не переобрали в раду агентства ООН з питань судноплавства
|The Economist: Захід має «прокинутись», інакше Путін переможе Україну
|Порошенко повідомив, що його не випустили на міжнародні зустрічі у США та Польщі
Бізнес
|Дослідники Google DeepMind за допомогою ШІ виявили 2,2 млн нових матеріалів
|Toyota представила тридверний Land Cruiser 70 Series
|Бос NVIDIA каже, що штучний інтелект «успішно конкуруватиме» з людським — вже у найближчі 5 років
|Microsoft — у правлінні OpenAI, а Сем Альтман офіційно повернувся на посаду CEO
|Фінська корабельня передала замовнику найбільший у світі круїзний лайнер
|Google шукає нового регіонального директора для України
|У JPMorgan заявляють, що технології ШІ починають приносити дохід