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Угорщина відреагувала на заяву СБУ щодо невиїзду Порошенка, де згадується Орбан
08:40 04.12.2023 |
В Угорщині прокоментували заяву Служби безпеки України, в якій та пояснює заборону випустити за кордон п'ятого президента Петра Порошенка за кордон, зокрема, згадуючи угорського прем'єра Віктора Орбана.
Про це у Twitter (X) написав речник угорського уряду Золтан Ковач, повідомляє "Європейська правда".
У його повідомленні йдеться, що Угорщина "не бажає відігравати жодної ролі у внутрішньополітичній боротьбі президента Зеленського".
"Подібні новини та політичні чистки є ще одним свідченням того, що Україна ще не готова до членства в Європейському Союзі", - зазначив Ковач.
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Напередодні СБУ, коментуючи заборону Порошенку виїжджати у закордонні відрядження, заявила, це цей крок був здійснений нібито через підготовку провокацій на міжнародній арені з боку російських спецслужб, спрямованих проти України.
У заяві СБУ йдеться, що "за задумом спецслужб РФ, проведення широкомасштабної ІПСО має призвести до зміни настроїв в країнах-партнерах антиросійської коаліції".
За версією СБУ, РФ планувала залучити до ІПСО окремих українських політиків під час їх відвідин третіх країн.
"За отриманими контррозвідувальними даними, саме в цьому контексті можна розглядати інформацію щодо запланованої зустрічі голови партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка з прем'єр-міністром Віктором Орбаном, який системно висловлює антиукраїнську позицію, є "другом Путіна" і закликає зняти санкції з РФ", - заявили у спецслужбі.
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Нагадаємо, у п'ятницю депутат Верховної Ради і п'ятий президент Петро Порошенко заявив, що прикордонники не випустили його з України для участі в міжнародних зустрічах у США та Польщі.
Останнім часом кілька депутатів ВР заявили про блокування своїх закордонних відряджень керівництвом парламенту.
У Європарламенті вважають за необхідне розблокувати іноземні поїздки українських депутатів для успішного продовження руху України до ЄС.
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