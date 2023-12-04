Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Угорщина відреагувала на заяву СБУ щодо невиїзду Порошенка, де згадується Орбан

 

В Угорщині прокоментували заяву Служби безпеки України, в якій та пояснює заборону випустити за кордон п'ятого президента Петра Порошенка за кордон, зокрема, згадуючи угорського прем'єра Віктора Орбана.

Про це у Twitter (X) написав речник угорського уряду Золтан Ковач, повідомляє "Європейська правда".

У його повідомленні йдеться, що Угорщина "не бажає відігравати жодної ролі у внутрішньополітичній боротьбі президента Зеленського".

"Подібні новини та політичні чистки є ще одним свідченням того, що Україна ще не готова до членства в Європейському Союзі", - зазначив Ковач.

Відео на тему:


Напередодні СБУ, коментуючи заборону Порошенку виїжджати у закордонні відрядження, заявила, це цей крок був здійснений нібито через підготовку провокацій на міжнародній арені з боку російських спецслужб, спрямованих проти України.

У заяві СБУ йдеться, що "за задумом спецслужб РФ, проведення широкомасштабної ІПСО має призвести до зміни настроїв в країнах-партнерах антиросійської коаліції".

За версією СБУ, РФ планувала залучити до ІПСО окремих українських політиків під час їх відвідин третіх країн.

"За отриманими контррозвідувальними даними, саме в цьому контексті можна розглядати інформацію щодо запланованої зустрічі голови партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка з прем'єр-міністром Віктором Орбаном, який системно висловлює антиукраїнську позицію, є "другом Путіна" і закликає зняти санкції з РФ", - заявили у спецслужбі.

Відео на тему:


Нагадаємо, у п'ятницю депутат Верховної Ради і п'ятий президент Петро Порошенко заявив, що прикордонники не випустили його з України для участі в міжнародних зустрічах у США та Польщі.

Останнім часом кілька депутатів ВР заявили про блокування своїх закордонних відряджень керівництвом парламенту.

У Європарламенті вважають за необхідне розблокувати іноземні поїздки українських депутатів для успішного продовження руху України до ЄС.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,4606
  0,1071
 0,29
EUR
 1
 39,6582
  0,0653
 0,16

Курс обміну валют на 01.12.23, 10:46
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,8600  0,26 0,69 37,5836  0,08 0,20
EUR 40,0020  0,40 0,99 40,9516  0,25 0,61

Міжбанківський ринок на 01.12.23, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,4525  0,11 0,30 36,4700  0,10 0,29
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес