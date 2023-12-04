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АНАЛІТИКА

Опозиція в Раді звинуватила владу, що вона не випустила трьох депутаток у відрядження в США

08:26 04.12.2023 |

Політика

 

Глава комітету Верховної Ради з євроінтеграції від опозиційної "Європейської солідарності" Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила, що влада не випустила її та двох її колег по фракції Ірину Геращенко та Марію Іонову відрядження до США.

Як пише "Європейська правда", про це вона повідомила у Facebook, опублікувавши своє запрошення від Міжнародного демократичного союзу.

"Після вчорашнього свавілля з "скасуванням" відрядження (лідеру партії) Петру Порошенку сьогодні до США не поїхали ми з Іриною Геращенко, як співголовою фракції, та Марією Іоновою, як віцепрезиденткою Міжнародного демократичного союзу - жінки", - зазначила Климпуш-Цинцадзе.

За її словами, вони мали підтверджені зустрічі в Конгресі, Пентагоні, Держдепі та аналітичних центрах, і на поїздку не планувалося витрачати кошти платників податків.

"Розпорядження нема, а значить на свій виступ на конгресі Міжнародного Демократичного Союзу і заплановані з ранку понеділка зустрічі ми вже не потрапляємо", - вказала Климпуш-Цинцадзе.

Вона додала, що це системна атака не на "Європейську солідарність", а на демократію, баланс влади і верховенство права, висловивши жаль, що "влада допомагає нашим недругам з агрументами проти нас же".

"Відповідальність за шкоду, завдану забороною виїзду опозиційним депутатам у відрядження за кордон, повністю на тих, хто ухвалює ці божевільні рішення... Тим часом триває американське турне слуг за бюджетні гроші, і ми неодмінно спитаємо, як ефективно їх витрачали", - зауважила Климпуш-Цинцадзе.

Відео натему:


Нагадаємо, у п'ятницю депутат Верховної Ради і п'ятий президент Петро Порошенко заявив, що прикордонники не випустили його з України для участі в міжнародних зустрічах у США та Польщі.

Пояснюючи, чому Верховна Рада не випустила п'ятого президента Петра Порошенка для участі в міжнародних зустрічах у США та Польщі, Служба безпеки України (СБУ) заявила про підготовку провокацій на міжнародній арені з боку російських спецслужб, спрямованих проти України.

Останнім часом кілька депутатів ВР заявили про блокування своїх закордонних відряджень керівництвом парламенту.

Серед останніх на таку ситуацію скаржилися представниці опозиційної "Європейської солідарності" - очільниця євроінтеграційного комітету Іванна Климпуш-Цинцадзе та депутатка комітету ВР з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Ірина Геращенко.

 

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