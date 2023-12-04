СБУ каже, що Порошенка не пустили за кордон, бо він «мав стати інструментом в руках РФ»

Служба безпеки України (СБУ) заявила про підготовку провокацій на міжнародній арені з боку російських спецслужб, спрямованих проти України, пояснюючи, чому Верховна Рада не випустила п'ятого президента Петра Порошенка для участі в міжнародних зустрічах у США та Польщі.

Як пише "Європейська правда", про це відомство повідомило у Telegram.

У заяві СБУ йдеться, що "за задумом спецслужб РФ, проведення широкомасштабної ІПСО має призвести до зміни настроїв в країнах-партнерах антиросійської коаліції та спонукатиме представників українського політикуму до проголошення наративів щодо необхідності переговорного процесу з рф на умовах заморожування війни".

За словами відомства, "вказані заяви спеціальні служби РФ планували активно підтримати через проросійські політичні сили іноземних країн", і серед планів ворога - "залучення до ІПСО окремих українських політиків під час їх відвідин третіх країн".

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"За отриманими контррозвідувальними даними, саме в цьому контексті можна розглядати інформацію щодо запланованої зустрічі голови партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка з прем'єр-міністром Віктором Орбаном, який системно висловлює антиукраїнську позицію, є "другом Путіна" і закликає зняти санкції з РФ", - йдеться в повідомленні.

Цю зустріч, заявляє СБУ, як і інші робочі зустрічі вітчизняних політиків з представниками держав, які транслюють проросійські наративи, РФ планувала використати в своїх ІПСО проти України.

"СБУ звернулася до офісу Президента, Кабінету міністрів та Верховної Ради України із пропозицією врахувати інформацію про плани ворога під час організації та погодження закордонних відряджень українських делегацій", - заявляють у відомстві.

"Тож керівництво Верховної Ради не надало дозвіл на закордонне відрядження українському депутату, який мав стати інструментом в руках російських спецслужб", - додає СБУ.

Служба безпеки України також нагадала, що згідно з законодавством Міністерство закордонних справ є головним органом виконавчої влади у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері зовнішніх зносин України.

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У "Європейській солідарності" звинуватили СБУ в поширенні неправдивого повідомлення про ймовірну зустріч Порошенка з Орбаном

У партії "Європейська солідарність" звинуватили Службу безпеки України в поширенні неправдивого повідомлення про нібито заплановану зустріч лідера політичної сили, народного депутата Петра Порошенка з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, що стало причиною скасування його відрядження до США і Польщі.

"Викликають відвертий подив спроби влади виправдати фактичний зрив візиту лідера опозиції Петра Порошенка до Вашингтона контррозвідувальною інформацію СБУ про ймовірність зустрічі пʼятого Президента України з Премʼєр-міністром Угорщини Віктором Орбаном та теоретичне використання бесіди російськими спецслужбами...

Із першого по восьме грудня у Петра Порошенка були заплановані візити лише до двох країн: Польщі та Сполучених Штатів Америки. На жаль, Служба безпеки України розповсюдила неправдиве повідомлення, що скасування підписаного Головою ВР Розпорядження про відрядження та заборона виїзду Порошенку 1 грудня були повʼязані із зустріччю з Орбаном", - ідеться в коментарі пресслужби "Європейської солідарності", оприлюдненому на сайті партії в суботу.

Пресслужба зазначила, що в США також не випустили і всіх депутатів "Європейської Солідарності", які отримали запрошення на Форум Міжнародного демократичного союзу, а також на зустрічі в Пентагоні, Конгресі, Держдепі США.

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Раніше, 5 жовтня, Зеленський також мав коротку зустріч з Орбаном, яку у Києві тоді вважали важливою для України подією. Вони зустрілися на полях саміту в іспанській Гранаді, де потисли один одному руки.

Нагадаємо, у п'ятницю депутат Верховної Ради і п'ятий президент Петро Порошенко заявив, що прикордонники не випустили його з України для участі в міжнародних зустрічах у США та Польщі.

Останнім часом кілька депутатів ВР заявили про блокування своїх закордонних відряджень керівництвом парламенту.

Серед останніх на таку ситуацію скаржилися представниці опозиційної "Європейської солідарності" - очільниця євроінтеграційного комітету Іванна Климпуш-Цинцадзе та депутатка комітету ВР з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Ірина Геращенко.

У Європарламенті вважають за необхідне розблокувати іноземні поїздки українських депутатів для успішного продовження руху України до ЄС.