Росію не переобрали в раду агентства ООН з питань судноплавства

Росію не переобрали до Ради Міжнародної морської організації - агентства ООН, що займається питаннями безпеки судноплавства.

Як повідомляє "Європейська правда", підсумки голосування за новий склад оголосили на сторінках організації.

Росія була однією з 11 країн-кандидаток на членство у раді в категорії "А" (країни з найбільшим інтересом у наданні послуг міжнародного перевезення), і єдиною з усіх не була обрана.

Асамблея Міжнародної морської організації обрала членами Ради агентства на 2024-2025 роки Китай, Грецію, Італію, Японію, Ліберію, Норвегію, Панаму, Корею, Британію і США. Росія до складу не увійшла.



