Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Порошенко повідомив, що його не випустили на міжнародні зустрічі у США та Польщі

10:55 01.12.2023 |

Політика

 

Депутат Верховної Ради і п'ятий президент Петро Порошенко заявив, що прикордонники не випустили його з України для участі в міжнародних зустрічах у США та Польщі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Порошенко написав у Facebook.

Порошенко наголосив, що мав підписаний головою ВР дозвіл на відрядження.

Він зазначив, що у Варшаві та у Вашингтоні у нього були заплановані десятки зустрічей.


"З поляками я мав говорити про зняття блокади наших перевізників на кордоні. З американцями - про забезпечення фінансування воєнної допомоги, яка майже вичерпалася цього року й під загрозою в майбутньому", - написав Порошенко.

Зокрема, за його словами, у нього мала відбутися зустріч зі спікером Палати представників Майклом Джонсоном.

"Тому те, що відбулося сьогодні на кордоні - це не дрібне шкідництво. Це - антиукраїнська диверсія. Це не просто перешкоджання дипломатичній роботі всієї моєї команди. А також, на жаль, удар по обороноздатності України", - додав Порошенко.

Як повідомлялося, останнім часом кілька депутатів ВР заявили про блокування своїх закордонних відряджень керівництвом парламенту.

Серед останніх на таку ситуацію скаржилися представниці опозиційної "Європейської солідарності" - очільниця євроінтеграційного комітету Іванна Климпуш-Цинцадзе та депутатка комітету ВР з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Ірина Геращенко.

У Європарламенті вважають необхідним розблокувати іноземні поїздки українських депутатів для успішного продовження руху України до ЄС.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,3535
  0,0217
 0,06
EUR
 1
 39,7235
  0,2347
 0,59

Курс обміну валют на сьогодні, 10:46
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,8600  0,26 0,69 37,5836  0,08 0,20
EUR 40,0020  0,40 0,99 40,9516  0,25 0,61

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,4525  0,11 0,30 36,4700  0,10 0,29
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес