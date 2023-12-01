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Порошенко повідомив, що його не випустили на міжнародні зустрічі у США та Польщі
10:55 01.12.2023 |
Депутат Верховної Ради і п'ятий президент Петро Порошенко заявив, що прикордонники не випустили його з України для участі в міжнародних зустрічах у США та Польщі.
Як повідомляє "Європейська правда", про це Порошенко написав у Facebook.
Порошенко наголосив, що мав підписаний головою ВР дозвіл на відрядження.
Він зазначив, що у Варшаві та у Вашингтоні у нього були заплановані десятки зустрічей.
"З поляками я мав говорити про зняття блокади наших перевізників на кордоні. З американцями - про забезпечення фінансування воєнної допомоги, яка майже вичерпалася цього року й під загрозою в майбутньому", - написав Порошенко.
Зокрема, за його словами, у нього мала відбутися зустріч зі спікером Палати представників Майклом Джонсоном.
"Тому те, що відбулося сьогодні на кордоні - це не дрібне шкідництво. Це - антиукраїнська диверсія. Це не просто перешкоджання дипломатичній роботі всієї моєї команди. А також, на жаль, удар по обороноздатності України", - додав Порошенко.
Як повідомлялося, останнім часом кілька депутатів ВР заявили про блокування своїх закордонних відряджень керівництвом парламенту.
Серед останніх на таку ситуацію скаржилися представниці опозиційної "Європейської солідарності" - очільниця євроінтеграційного комітету Іванна Климпуш-Цинцадзе та депутатка комітету ВР з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Ірина Геращенко.
У Європарламенті вважають необхідним розблокувати іноземні поїздки українських депутатів для успішного продовження руху України до ЄС.
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