Україна отримає понад 1 млрд доларів від Світового банку

Україна отримає 1,2 мільярди доларів від Світового банку під гарантії уряду Японії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Світового банку.

Як зазначено у документі, кошти будуть спрямовані на підтримку 29 програм соціальної допомоги "найуразливішому населенню України" у рамках проекту Investing in Social Protection for Inclusion, Resilience та Efficiency (INSPIRE).

Гроші планують направити на підтримку сиріт, дітей, які перебувають під опікою, соціально не захищених студентів, а також жертв катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції та торгівлі людьми.

"Очікується, що цей проект охопить майже 10 мільйонів українців у момент найбільшої потреби. Це зміцнить спроможність Уряду України надавати соціальну підтримку бідним і вразливим верствам населення в критичний час, коли наближається зима і мільйонам українців потрібна додаткова підтримка, щоб оплатити рахунки та обігріти свої домівки", - заявив регіональний директор Світового банку в справах країн Східної Європи Аруп Банерджі.

Проект Світового банку

Нагадаємо, в жовтні Кабінет міністрів схвалив залучення 500 млн доларів для реалізації проекту "Екстрений проект надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України (ARISE)".

За оцінками Мінагрополітики втрати сільського господарства України через війну можуть становити близько 40 млрд доларів.

Відзначимо, План швидкого реагування ФАО (Продовольча та сільськогосподарська організація ООН) для України на 2023 рік включає три основні напрямки, які потребуватимуть фінансування у розмірі 205 млн доларів.

Допомога Україні від Японії

7 жовтня Україна та Японія почали перший раунд переговорів про гарантії безпеки. Східноазійська держава стала четвертою після США, Великої Британії та Канади, яка розпочала відповідні переговори з Києвом.

Також Японія та Україна будуть співпрацювати у питаннях щодо відновлення та розмінування звільнених від російської окупації територіях.