Євросоюз дозволив Україні відкласти перехід на нову версію системи «митного безвізу»

Державна митна служба погодила з генеральним директоратом Єврокомісії з питань оподаткування та митного союзу відтермінування переходу на застосування нової фази системи митного транзиту NCTS. Про це повідомила пресслужба Держмитниці.

Нова комп'ютеризована транзитна система пов'язує митні служби в країнах Конвенції про процедуру спільного транзиту, дозволяючи обмін митними даними в режимі реального часу. Поточна NCTS Фаза 4 функціонує з 1 липня 2009 року, а до кінця 2023 року всі країни-учасниці Конвенції про процедуру спільного транзиту зобов'язані перейти до NCTS Фаза 5.

Держмитслужба збиралась зробити це з 1 грудня 2023 року, але бізнес висловив свої побоювання щодо неготовності брокерського програмного забезпечення та самих компаній.

З метою мінімізації ризиків переходу бізнесу на застосування NCTS Фаза 5 Держмитслужба підписала контракт на розробку "Порталу трейдера", який буде державною альтернативою приватному брокерському ПО для подання декларацій. Він має бути готовий наприкінці першого кварталу 2024 року.

"Держмитслужба взяла на себе зобов'язання здійснити перехід на застосування NCTS Фаза 5 не пізніше 1 травня 2024 року з урахуванням готовності нового Порталу трейдера та/або брокерського програмного забезпечення до повноцінної взаємодії відповідно до вимог NCTS Фаза 5", - повідомило відомство.