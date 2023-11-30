Нідерланди нададуть Україні у 2024 році додаткові €2,5 мільярда

Нідерланди нададуть Україні у 2024 році додатковий пакет допомоги розміром у 2,5 млрд євро.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявила міністерка закордонних справ Нідерландів Ганке Брюїнс Слот під час виступу на пленарній сесії Ради міністрів ОБСЄ у четвер у Скоп'є.

"Нідерланди продовжуватимуть підтримувати Україну усіма можливими засобами так довго, як це буде потрібно. І Нідерланди раді оголосити, що ми допоможемо Україні додатковим пакетом підтримки у розмірі 2,5 млрд євро на 2024 рік", - сказала вона.

Глава МЗС Нідерландів наголосила, що Росія, розв'язавши війну проти України, розтоптала статут ООН та основні принципи ОБСЄ, викладені в Гельсінському Заключному акті.

"Тільки Росія може зупинити цю війну. Український народ мужньо захищає свою територію, свій суверенітет і свою свободу", - заявила Брюїнс Слот.

У своєму виступі вона також рішуче засудила політику Росії щодо незаконного переміщення та депортації українських дітей, додавши, що це відбувається за співучасті Білорусі. "Ця політика спрямована на знищення української ідентичності та культури. Росія повинна негайно повернути українських дітей на Батьківщину. Я закликатиму всі держави-учасниці ОБСЄ підтримати зусилля, спрямовані на возз'єднання цих дітей з їхніми близькими", - заявила міністерка.

Також вона закликала РФ негайно звільнити співробітників СММ ОБСЄ, які утримуються в ув'язненні більш ніж 20 місяців.

Як повідомляв Укрінформ, у четвер, 30 листопада, у місті Скоп'є розпочалося дводенне щорічне засідання Ради міністрів Організації з безпеки та співробітництва в Європі. Очікується, що в центрі уваги виступів глав зовнішньополітичних відомств країн ОБСЄ буде агресивна війна РФ проти України.

Також міністри мають затвердити рішення про головування Мальти в Організації у наступному році. Ця країна ЄС, яка не є членом НАТО, стала компромісною кандидатурою після того, як Росія заблокувала схвалення Естонія, яка мала очолити ОБСЄ у 2024 році.

Очікується, що у рамках Ради міністрів продовжиться пошук консенсусу щодо продовження мандату чотирьох високопосадовців ОБСЄ, включаючи генерального секретаря - пакетне рішення щодо їх призначення також блокує Росія.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба бойкотує міністерське засідання ОБСЄ у Північній Македонії у зв'язку із запрошенням на нього глави МЗС РФ Сергія Лаврова. Українську делегацію у Скоп'є очолює постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк.

Міністри закордонних справ Естонії, Латвії, Литви та Польщі також не беруть участі у Раді міністрів ОБСЄ через присутність на ньому глави МЗС країни-агресорки.