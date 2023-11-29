Україна погодила з Альянсом новий план реформ – Річну національну програму

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив про те, що Україна представила та погодила з союзниками програму з виконання вимог НАТО.

Про це він заявив на пресконференції у штаб-квартирі Альянсу, повідомляє з Брюсселя кореспондент "Європейської правди".

Генеральний секретар підкреслив, що Альянс високо оцінює прогрес реформ, який демонструє Україна. "Я вражений реформами, які здійснює Україна", - заявив він.

У середу на засіданні Ради України-НАТО Україна представила адаптовану Річну національну програму, щодо подальшого реформування за вимогами Альянсу. "Ми погодили робочу програму та структуру, щоби бути впевненими у проведенні реформ", - заявив генсек.

Про затвердження програми повідомляє також офіційна заява Ради України-НАТО: "НАТО і Україна вже працюють і приймають рішення разом, в тому числі щодо оперативної сумісності, енергетичної безпеки, інновацій, кіберзахисту і стійкості".

"Європейська правда" отримала копію цього документа і розповідає у відеоблозі про його зміст, зокрема про те, що до списку реформ не увійшли вимоги Угорщини - Альянс знайшов можливість їх проігнорувати.



