Коломойський виграв апеляцію в Антикорсуді: арешту активів не буде, справу можуть закрити

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду у вівторок, 28 листопада, підтвердила рішення судді Олега Ткаченка, який у вересні відмовив прокурорам Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) в арешті активів бізнесмена Ігоря Коломойського.

Ткаченко постановив, що оголошення підозри Коломойському Національним антикорупційним бюро (це сталося 7 вересня 2023 року) та клопотання про арешт майна були здійснені поза межами строків досудового розслідування.

У своєму рішенні він послався на "правки Лозового" про граничні строки розслідування, хоча справа Коломойського була відкрита у березні 2017 року, за рік до набрання чинності цими правками.

САП спробувала оскаржити це рішення, але отримала відмову.

"Апеляційну скаргу залишити без задоволення, ухвалу слідчого судді [...] залишити без змін", - йдеться в постанові Апеляційної палати ВАКС.

На думку апеляції, строк розслідування у справі завершився у травні 2023 року.

Центр протидії корупції вважає, що "після рішень апеляції справу, з великою долею ймовірності, доведеться закрити".