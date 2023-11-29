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Коломойський виграв апеляцію в Антикорсуді: арешту активів не буде, справу можуть закрити
21:58 28.11.2023 |
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду у вівторок, 28 листопада, підтвердила рішення судді Олега Ткаченка, який у вересні відмовив прокурорам Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) в арешті активів бізнесмена Ігоря Коломойського.
Ткаченко постановив, що оголошення підозри Коломойському Національним антикорупційним бюро (це сталося 7 вересня 2023 року) та клопотання про арешт майна були здійснені поза межами строків досудового розслідування.
У своєму рішенні він послався на "правки Лозового" про граничні строки розслідування, хоча справа Коломойського була відкрита у березні 2017 року, за рік до набрання чинності цими правками.
САП спробувала оскаржити це рішення, але отримала відмову.
"Апеляційну скаргу залишити без задоволення, ухвалу слідчого судді [...] залишити без змін", - йдеться в постанові Апеляційної палати ВАКС.
На думку апеляції, строк розслідування у справі завершився у травні 2023 року.
Центр протидії корупції вважає, що "після рішень апеляції справу, з великою долею ймовірності, доведеться закрити".
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