Рада ЄС ухвалила рішення надати додатково EUR194 на навчання українських військових

Рада ЄС ухвалила рішення надати додаткове фінансування для навчання Збройних сил України в рамках Місії військової допомоги Європейського Союзу з підтримки України (EUMAM Ukraine), повідомив високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель.

"Щойно країни-члени домовилися про збільшення додаткового фінансування навчальної місії для України, яка є однією з наших найуспішніших місій. Це приблизно на 200 мільйонів більше, що відповідає масштабам, що зростають, і складності тренувань цієї місії, яка на цей момент уже підготувала 34 тис. солдатів", - сказав Боррель на спільному брифінгу з главою МЗС України Дмитром Кулебою.

Як повідомили в Раді ЄС, таку підтримку надаватимуть через Європейський фонд миру (EPF). Зокрема, суму збільшено на EUR194 млн, до EUR255 млн.

Метою сьогоднішнього рішення є продовження підтримки в нарощуванні потенціалу Збройних сил України, виходячи з потреб України та беручи до уваги зростання обсягу й складність навчальної програми. Наголошується, що ця підтримка сприятиме широкомасштабній підготовці особового складу Збройних сил України й дасть змогу державам - членам ЄС надати необхідне навчальне обладнання й матеріали.

На сьогодні з моменту запуску місії EUMAM Ukraine навчання пройшли понад 34 тис. українських солдатів.