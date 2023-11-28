Європарламент відкриє офіс у Києві

Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола і голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписали у вівторок, 28 листопада, оновлений Меморандум про взаєморозуміння між Верховною Радою та Європейським парламентом.

"Кілька хвилин тому ми підписали оновлений Меморандум про взаєморозуміння щодо підтримки парламентської демократії між нашими двома парламентами. Це важливий і символічний крок у подальшому зміцненні наших давніх відносин. Це також практичний спосіб, яким ми, Європейський парламент, можемо допомогти Україні підготуватися до вступу в ЄС. Це партнерство буде ще більше зміцнене нашим рішенням про заснування постійної присутності Європейського парламенту в Києві", - сказала Мецола на спільній пресконференції з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком у Брюсселі у вівторок.

Президентка Європейського парламенту наголосила, що підписанням оновленого меморандуму "ми зміцнюємо наші парламентські зв'язки".

Мецола також наголосила на важливості необхідності продовжувати надавати підтримку Україні, військову підтримку, зокрема через European Peace Facility (EPF), а також із боку держав-членів на двосторонній основі.

"По-друге, наша позиція зрозуміла. Ми маємо якнайшвидше домовитися про новий фонд для України в 50 мільярдів доларів", - сказала вона.

Крім того, Мецола наголосила на "величезних зусиллях" України, зокрема Верховної Ради, для вирішення всіх завдань щодо відкриття переговорів про вступ до ЄС.

"Як парламент ми сподіваємося й очікуємо позитивного рішення Європейської ради в грудні цього року. Насамкінець, наше послання таке: Європейський парламент продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - запевнила вона.

Раніше Euractiv повідомляв, що Європейський парламент має намір відкрити офіс у Києві на прохання президента України Володимира Зеленського.

За словами голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, на основі меморандуму буде розроблено план його імплементації.

"Сьогодні ми підписали дуже важливий меморандум, який окреслив основні межі нашої співпраці. І на основі цього меморандуму ми розробимо план його реалізації", - сказав Стефанчук.

Він наголосив, що співпраця між парламентами з кожним роком зміцнюватиметься. Стефанчук висловив сподівання, що українська сторона в цій співпраці, можливо, виступатиме вже в новій якості "асоційованого члена Євросоюзу".