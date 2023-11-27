Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

«Слуги народу» та ОПЗЖ хочуть відправити на експертизу до Венеціанської комісії законопроєкт про заборону церков, контрольованих із Росії

08:54 27.11.2023 |

Право, Політика

 

Група народних депутатів із членів, зокрема, фракції "Слуга народу" і колишньої "Опозиційної платформи - За життя" (ОПЗЖ), просять голову Верховної Ради Руслана Стефанчука направити на експертизу до Європейської комісії "За демократію через право" (Венеціанської комісії) законопроєкт №8371 про заборону в Україні контрольованих із Росії релігійних організацій.

Про це свідчать фотокопії їхнього звернення на ім'я спікера, які оприлюднила співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook у неділю.

"Просимо Вас, шановний Руслане Олексійовичу, в рамках своїх повноважень звернутися до Венеціанської комісії з проханням надати висновок щодо відповідності проєкту закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій", реєстраційний №8371, конституційному та міжнародному праву, європейським стандартам і цінностям", - зазначається у зверненні.

Його підписанти переконані, що ухвалений у першому читанні законопроєкт грубо порушує і не відповідає положенням Конституції України та нормам міжнародного права.

Відео на тему:


"Документ вкотре спрямований виключно на втручання у внутрішню діяльність релігійних організацій та порушення права на свободу віросповідання, яке є фундаментальним і гарантується державою... Перелік підстав для обмеження є вичерпним, і захист національної безпеки до нього не входить. Тому ухвалення проєкту закону №8371, який невиправдано обмежує права на віросповідання релігійних конфесій в Україні лише з огляду на неможливість діяльності в Україні релігійних організацій, керівний центр (управління) яких перебуває за межами України в державі, що здійснює збройну агресію проти України, є протиправним та незаконним щодо кожної людини, яка сповідує ту чи іншу релігію", - акцентують нардепи.

Ба більше, вони наголошують, що "держава не має права вказувати віруючим громадянам України, в яку їм церкву ходити і позбавляти вірян можливості здійснювати свої релігійні потреби".

Як зазначає Ірина Геращенко, згідно з даними СЕДО (електронна система документообігу парламенту), це звернення на ім'я голови Верховної Ради підписали 50 народних депутатів, а автором ініціативи виступив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Андрій Мотовиловець. Так, серед тих, хто підписав, - Артем Дмитрук, Євген Шевченко (обидва з групи "Відновлення України"), Георгій Мазурашу, Сергій Кузьміних, Данило Гетманцев, Максим Бужанський (усі зі "Слуги народу"), Юрій Бойко, Юлій Іоффе, Григорій Суркіс, Михайло Папієв, Сергій Льовочкін (усі - з групи "Платформа за життя і мир").
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,2173
  0,1686
 0,47
EUR
 1
 39,6579
  0,2999
 0,76

Курс обміну валют на сьогодні, 10:34
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,1160  0,01 0,02 37,7148  0,01 0,03
EUR 40,2700  0,03 0,07 41,1132  0,05 0,12

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,1650  0,14 0,40 36,1900  0,15 0,42
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес