«Слуги народу» та ОПЗЖ хочуть відправити на експертизу до Венеціанської комісії законопроєкт про заборону церков, контрольованих із Росії

Група народних депутатів із членів, зокрема, фракції "Слуга народу" і колишньої "Опозиційної платформи - За життя" (ОПЗЖ), просять голову Верховної Ради Руслана Стефанчука направити на експертизу до Європейської комісії "За демократію через право" (Венеціанської комісії) законопроєкт №8371 про заборону в Україні контрольованих із Росії релігійних організацій.

Про це свідчать фотокопії їхнього звернення на ім'я спікера, які оприлюднила співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook у неділю.

"Просимо Вас, шановний Руслане Олексійовичу, в рамках своїх повноважень звернутися до Венеціанської комісії з проханням надати висновок щодо відповідності проєкту закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій", реєстраційний №8371, конституційному та міжнародному праву, європейським стандартам і цінностям", - зазначається у зверненні.

Його підписанти переконані, що ухвалений у першому читанні законопроєкт грубо порушує і не відповідає положенням Конституції України та нормам міжнародного права.

Відео на тему:





"Документ вкотре спрямований виключно на втручання у внутрішню діяльність релігійних організацій та порушення права на свободу віросповідання, яке є фундаментальним і гарантується державою... Перелік підстав для обмеження є вичерпним, і захист національної безпеки до нього не входить. Тому ухвалення проєкту закону №8371, який невиправдано обмежує права на віросповідання релігійних конфесій в Україні лише з огляду на неможливість діяльності в Україні релігійних організацій, керівний центр (управління) яких перебуває за межами України в державі, що здійснює збройну агресію проти України, є протиправним та незаконним щодо кожної людини, яка сповідує ту чи іншу релігію", - акцентують нардепи.

Ба більше, вони наголошують, що "держава не має права вказувати віруючим громадянам України, в яку їм церкву ходити і позбавляти вірян можливості здійснювати свої релігійні потреби".

Як зазначає Ірина Геращенко, згідно з даними СЕДО (електронна система документообігу парламенту), це звернення на ім'я голови Верховної Ради підписали 50 народних депутатів, а автором ініціативи виступив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Андрій Мотовиловець. Так, серед тих, хто підписав, - Артем Дмитрук, Євген Шевченко (обидва з групи "Відновлення України"), Георгій Мазурашу, Сергій Кузьміних, Данило Гетманцев, Максим Бужанський (усі зі "Слуги народу"), Юрій Бойко, Юлій Іоффе, Григорій Суркіс, Михайло Папієв, Сергій Льовочкін (усі - з групи "Платформа за життя і мир").