В Україні вирішили демобілізувати строковиків, чий термін служби закінчився

Українських військових-строковиків, чий термін служби вже закінчився, вирішили демобілізувати. Цього хотів президент України Володимир Зеленський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олексія Данілова в інтерв'ю "Українському радіо".

Данілов нагадав, що сьогодні відбулося засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому питанню демобілізації приділили велику увагу, щоб була можливість "справедливо займатися залученням до війська тих людей, які потрібні для обороноздатності нашої країни".

"Що стосується мобілізації людей, які проходили строкову службу, то президент попросив і військові погодилися, що найближчим часом ці люди будуть демобілізовані. Цей процес відбудеться і ми розуміємо скільки їх. І це справедливо, якщо вони заходили на строкову службу, у них закінчився термін строкової служби", - розповів Данілов.

Він уточнив, що ті, хто має бажання залишитися, зможуть зробити це за допомогою підписання контракту. Інших демобілізують.