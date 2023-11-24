Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Глава комітету ВР з євроінтеграції заявила про блокування її поїздки на засідання в ЄС

14:09 24.11.2023 |

Політика

 

Глава комітету Верховної Ради з євроінтеграції від опозиційної "Європейської солідарності" Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила, що керівництво парламенту не підписує їй відрядження в Іспанію на COSAC - платформу для взаємодії парламентських комітетів із європейських справ країн-членів ЄС, партнерів і кандидатів на вступ.

Як пише "Європейська правда", про це вона повідомила у Facebook.

"Подейкують, що вони запропонують нам брати участь онлайн, але такого формату на COSAC не передбачено", - зазначила Климпуш-Цинцадзе.

За її словами, окреме обговорення на COSAC буде присвячене Україні, де вона головна доповідачка, також готується спільна резолюція, до якої Україна вже подала свої пропозиції поправок, що треба відстояти.

Крім того, стверджує депутатка, заплановано зустрічі з делегаціями країн, яких треба додатково переконувати у необхідності посилення допомоги Україні.

"Іспанська сторона розуміє, що наш бюджет обмежений, але дуже хоче почути Україну, тому повністю фінансує цю поїздку для мене, колег із комітету і працівників секретаріату", - наголосила Климпуш-Цинцадзе.

Глава комітету Верховної Ради з євроінтеграції заявила, що змушена писати в Facebook, адже використала всі непублічні канали комунікації з владою.

"Якщо сьогодні до від'їзду потяга, квиток за який теж уже оплатила Іспанія, керівництво парламенту не виконає свій обов'язок, я залишаю за собою право звернутися до всіх країн ЄС і пояснити, що тут відбувається і як вузькі політичні інтереси кількох людей беруть гору над національними", - резюмувала Климпуш-Цинцадзе.

Раніше депутатка комітету ВР з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва від опозиційної "Європейської солідарності" Ірина Геращенко заявила, що її колегу по фракції Володимира Ар'єва виключили з офіційної делегації України на засідання Асамблеї Євронест.

Перед цим Геращенко заявила, що кілька її міжнародних відряджень під загрозою через зволікання з дозволом від Ради, та вбачає у цьому політичні мотиви.

У вересні інший депутат "Євросолідарності", Олексій Гончаренко заявив, що голова Верховної Ради Руслан Стефанчук не підписав йому розпорядження для поїздки на конференцію ПАРЄ у Дубліні

Після того у ПАРЄ закликали дозволити депутату Гончаренку поїхати у відрядження до Британії.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,0487
  0,0344
 0,10
EUR
 1
 39,3580
  0,0880
 0,22

Курс обміну валют на сьогодні, 10:53
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,1250  0,01 0,03 37,7254  0,06 0,15
EUR 40,2404  0,01 0,02 41,0654  0,01 0,03

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,0200  0,02 0,04 36,0400  0,01 0,03
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес