У справі Коломойського продовжили досудове розслідування

Шевченківський райсуд Києва 23 листопада продовжив досудове розслідування у справі олігарха Ігоря Коломойського до 2 березня 2024 року включно.

Про це пише Суспільне.

Прокурори просили продовжити досудове розслідування у справі про заволодіння Коломойським коштів ПриватБанку.

За словами прокурорів, потрібно більше часу, щоб опитати підозрюваних у кримінальному провадженні, провести слідчі експерименти, судово-економічні експертизи, провести допити свідків, опитати службових осіб ПриватБанку тощо.

"Натомість сторона захисту, зокрема адвокати Олег Пушкар та Олександр Лисак просили не задовольняти клопотання прокурора про продовження досудового розслідування", - пише Суспільне.

"Є документи, є фінансові операції, тож у цьому обсяг доказів зводиться не до показів свідків, а до розрахункових операцій", - сказав Лисак.

Зрештою, суд задовольнив клопотання прокурорів продовжити досудове розслідування.

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Тим часом видання ТСН.ua, яке входить до медіахолдингу 1+1 media Коломойського, оприлюднило лист олігарха до генпрокурора України Андрія Костіна, у якому Коломойський поскаржився на упередженість представників Офісу генпрокурора та затягування розслідування, а також попросив особисто втрутитись в ситуацію.