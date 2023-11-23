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АНАЛІТИКА

Україна не робитиме виключень для угорської меншини, щоб відкрити шлях до ЄС

 

Україна веде індивідуальні переговори з країнами, чиї меншини живуть на її території, для виконання критерію Європейської комісії для відкриття переговорів про вступ із ЄС, але не будуть робити "особливих виключень" для жодної меншини.

Про це віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина сказала в інтерв'ю журналістці "Української правди" Софії Середі, передає "Європейська правда".


За словами Стефанішиної, той факт, що Будапешт "найголосніше кричить" про угорську нацменшину в Україні, "взагалі не означає, що в угорської меншини в Україні є якась особлива проблематика".

"Ми в такому самому діалозі, наприклад, з румунською стороною. Румунська меншина - одна з найбільших меншин в Україні. Так само Молдова визнала румунському національною мовою, тепер румунськомовне населення в Україні ще збільшиться. Але ми в діалозі і немає такого крику", - додала вона.

Урядовиця пояснила, що Україна змінить законодавство про нацменшини передусім з огляду на питання з освітнім процесом.

"Наш етап переходу на новий рівень законодавчого регулювання більш прогресивний. Він створить і ясність на місцях, тобто освітяни на місцях - у Закарпатській, в інших областях України - будуть мати більшу ясність стосовно організації навчального процесу", - розповіла Стефанішина.

Як відомо, 8 листопада Європейська комісія рекомендувала Європейській раді розпочати переговори про вступ до ЄС з Молдовою та Україною. Остаточне рішення про початок переговорів мають ухвалити лідери країн-членів на засіданні 14-15 грудня.

В останні дні з ЄС надходять сигнали про те, що ЄС може не підтримати початок переговорів про вступ України під час грудневого саміту. Нібито розглядається можливість відкласти це рішення не березень через брак єдності у Євросоюзі. Угорщина публічно обіцяє блокувати позитивне для Києва рішення.
 

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