Новий пакет допомоги від Німеччини: БМП Marder, танк для розмінування, 155-мм снаряди

Німеччина оновила список військової допомоги, яку поставила Україні. До нового пакета увійшли БМП Marder, тягачі та артилерійські снаряди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку уряду Німеччини та Міноборони України.

Зазначається, що Німеччина передала Україні партію з 20 БМП Marder разом із боєкомплектом .

Що ще отримала Україна

* 1 танк для розмінування Winsent-1;

* 5 гусеничних носіїв Warthog Ambulance;

* 2380 снарядів 155 мм калібру;

* 2428 криптофонів;

* 2 тягачі 8x8 HX81;

* 2 напівпричепи;

* 9 транспортних засобів (вантажівки, мікроавтобуси, всюдиходи);

* 2 карети швидкої допомоги.

Допомога Німеччини

Німеччина є однією з лідерів серед країн, які надають нашим військам допомогу. Зокрема, Берлін надав декілька видів артилерії, танки Leopard старішої та нової модифікації, системи ППО IRIS-T та Patriot, боєприпаси, автомобілі, дрони та інші види озброєння.

Вчора міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про новий пакет допомоги Україні. До нього увійдуть 4 системи IRIS-T, 20 тисяч снарядів 155-мм калібру, протитанкові міни та інше озброєння.