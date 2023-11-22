Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Новий пакет допомоги від Німеччини: БМП Marder, танк для розмінування, 155-мм снаряди

Новий пакет допомоги від Німеччини: БМП Marder, танк для розмінування, 155-мм снаряди
 

Німеччина оновила список військової допомоги, яку поставила Україні. До нового пакета увійшли БМП Marder, тягачі та артилерійські снаряди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку уряду Німеччини та Міноборони України.

Зазначається, що Німеччина передала Україні партію з 20 БМП Marder разом із боєкомплектом.

Що ще отримала Україна

* 1 танк для розмінування Winsent-1;
* 5 гусеничних носіїв Warthog Ambulance;
* 2380 снарядів 155 мм калібру;
* 2428 криптофонів;
* 2 тягачі 8x8 HX81;
* 2 напівпричепи;
* 9 транспортних засобів (вантажівки, мікроавтобуси, всюдиходи);
* 2 карети швидкої допомоги.

Допомога Німеччини

Німеччина є однією з лідерів серед країн, які надають нашим військам допомогу. Зокрема, Берлін надав декілька видів артилерії, танки Leopard старішої та нової модифікації, системи ППО IRIS-T та Patriot, боєприпаси, автомобілі, дрони та інші види озброєння.

Вчора міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про новий пакет допомоги Україні. До нього увійдуть 4 системи IRIS-T, 20 тисяч снарядів 155-мм калібру, протитанкові міни та інше озброєння.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,0675
  0,0222
 0,06
EUR
 1
 39,3352
  0,1308
 0,33

Курс обміну валют на сьогодні, 10:50
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,2381  0,03 0,08 37,8052  0,01 0,02
EUR 40,3668  0,01 0,03 41,1613  0,00 0,01

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,1425  0,12 0,34 36,1575  0,11 0,31
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес