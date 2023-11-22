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Новий пакет допомоги від Німеччини: БМП Marder, танк для розмінування, 155-мм снаряди
17:59 22.11.2023 |
Німеччина оновила список військової допомоги, яку поставила Україні. До нового пакета увійшли БМП Marder, тягачі та артилерійські снаряди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку уряду Німеччини та Міноборони України.
Зазначається, що Німеччина передала Україні партію з 20 БМП Marder разом із боєкомплектом.
Що ще отримала Україна
* 1 танк для розмінування Winsent-1;
* 5 гусеничних носіїв Warthog Ambulance;
* 2380 снарядів 155 мм калібру;
* 2428 криптофонів;
* 2 тягачі 8x8 HX81;
* 2 напівпричепи;
* 9 транспортних засобів (вантажівки, мікроавтобуси, всюдиходи);
* 2 карети швидкої допомоги.
Допомога Німеччини
Німеччина є однією з лідерів серед країн, які надають нашим військам допомогу. Зокрема, Берлін надав декілька видів артилерії, танки Leopard старішої та нової модифікації, системи ППО IRIS-T та Patriot, боєприпаси, автомобілі, дрони та інші види озброєння.
Вчора міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про новий пакет допомоги Україні. До нього увійдуть 4 системи IRIS-T, 20 тисяч снарядів 155-мм калібру, протитанкові міни та інше озброєння.
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