ЄС переказав Україні черговий транш макрофіну на 1,5 млрд євро

Європейський Союз переказав Україні новий транш макрофінансової допомоги в розмірі 1,5 млрд євро.

Про це повідомила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у середу, пише "Європейська правда".

"ЄС фінансово підтримує економічну стабільність і надання державних послуг в Україні з самого початку війни Росії проти неї. Сьогодні ми надаємо нові 1,5 млрд євро", - зазначила глава ЄК у Twitter (Х).

Вона підкреслила, що допомога ЄС Україні нині сягнула 85 млрд євро і "буде більше", оскільки ЄК запропонувала виділити ще 50 млрд євро до 2027 року.

Загалом бюджетна підтримка ЄС у 2023 році вже становить 16,5 млрд євро. На рік був передбачений пакет макрофінансової підтримки загальним обсягом 18 млрд євро.

Макрофінансова допомога - кредит, який Україні надають під вигідний відсоток.

Щодо наміру виділити додаткові 50 млрд євро у ЄС кажуть, що мають "план Б", якщо Угорщина накладе своє вето.