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Bloomberg дізнався, які безпекові зобов’язання ЄС готовий дати Україні
08:48 22.11.2023 |
Єврокомісія представила державам-членам проєкт рішення про надання Україні довгострокових зобов'язань у сфері безпеки.
З підготованим документом ознайомилось агентство Bloomberg, пише "Європейська правда".
Проєкт документа посли ЄС обговорюватимуть цього тижня, а лідери країн-членів - на саміті наступного місяця.
Як стверджує агентство, цей проєкт також ляже в основу консультацій між Києвом і країнами "Великої сімки".
Члени G7 домовилися на саміті НАТО у Вільнюсі провести переговори з Україною про надання двосторонніх безпекових зобов'язань, спрямованих на стримування майбутньої російської агресії.
Зі свого боку, Україна взяла на себе зобов'язання продовжувати низку реформ, у тому числі в правоохоронній, судовій, безпековій та оборонній сферах. Деякі з ключових союзників Києва прагнуть укласти двосторонні угоди цього року.
Рамковий документ ЄС має на меті спиратися на ці двосторонні домовленості та охоплює такі пропозиції:
* Передбачуваний, ефективний, сталий і довгостроковий механізм надання військової техніки Україні, який мобілізує європейську оборонну промисловість;
* Забезпечення підготовки українських збройних сил;
* Поглиблення співпраці з українською оборонною промисловістю з метою посилення потенціалу та узгодження стандартів;
* Посилення здатності України протистояти кібер- та гібридним загрозам, а також дезінформації;
* Підтримка зусиль України з розмінування і подолання забруднення, спричиненого вибухонебезпечними залишками;
* Допомога Україні в реалізації програми реформ, пов'язаних з процесом вступу до ЄС, а також посилення її здатності контролювати запаси вогнепальної зброї, легких озброєнь і боєприпасів та протидіяти будь-якому незаконному обігу;
* Підтримка енергетичного переходу країни і зусиль з ядерної безпеки;
* Обмін розвідданими і супутниковими знімками.
У документі йдеться про те, що підтримку у постачанні зброї продовжуватимуть надавати через так званий Європейський фонд миру - механізм, який відшкодовує державам-членам ЄС кошти за те озброєння, яке вони постачають Україні.
Однак початковий план ЄС щодо виділення 20 млрд євро протягом чотирьох років на оплату зброї для Києва ризикує зірватися, оскільки деякі країни-члени, включаючи Німеччину, не змогли домовитися про умови, за словами одного з дипломатів Євросоюзу.
Натомість країни-члени сподіваються принаймні домовитися про виділення 5 мільярдів євро на наступний рік із зобов'язаннями щодо подальшої підтримки після цього, сказав дипломат, який говорив на умовах анонімності.
Варто зазначити, що Угорщина регулярно блокує виділення коштів з Європейського фонду миру.
Ці обговорення відбуваються в той час, коли ЄС не виконує свою обіцянку надати Україні один мільйон артилерійських боєприпасів до березня 2024 року.
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