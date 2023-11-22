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АНАЛІТИКА

Європейський парламент відкриє свій офіс у Києві, - Euractiv

 

Європейський парламент вирішив відкрити офіс у Києві. Це посилить підтримку України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.

"Європейський парламент погодився відкрити офіс в Україні, щоб посилити підтримку українського парламенту, на прохання високопоставлених чиновників українського уряду, згідно з документом бюро Європейського парламенту", - йдеться в матеріалі.

Рішення, схвалене ввечері в понеділок, спрямоване на полегшення відносин з українським парламентом, зокрема на його зв'язок із відповідними комітетами Європарламенту, а також на полегшення адміністративної роботи.

У Європейському парламенті є офіс зв'язку для кожної держави-члена, який допомагає парламенту в роботі з державами-членами, наприклад, під час спілкування із зацікавленими сторонами, організації заходів і підтримці стосунків із місцевими засобами масової інформації.

Зеленський попросив про відкриття офісу в березні

Згідно з документом, лише кілька офісів Європейського парламенту створено в неєвропейських містах, включно з Нью-Йорком, Аддіс-Абебою і Джакартою, де співробітники парламенту прикомандировані до делегації ЄС.

Делегація ЄС у кожній країні, що не входить до Євросоюзу, є дипломатичним представництвом ЄС на території, що перебуває у віданні Європейської служби зовнішніх дій.

Видання повідомляє, що президент України Володимир Зеленський попросив президент Європейського парламенту Роберту Мецолу відкрити представництво в Україні під час візиту до Львова 4 березня. Наприкінці квітня це питання знову порушив спікер Верховної ради Руслан Стефанчук.

"Згідно з документом, з яким ознайомився Euractiv, присутність парламенту в Києві забезпечить "регулярне інформування комітетів Європарламенту про поточні проблеми і процеси" не тільки в Україні, а й у "країнах Східного партнерства", - додало видання.

За матеріалами: РБК-Україна
 

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