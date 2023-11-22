Третя гучна підозра НАБУ за день: забудовник намагався купити Кубракова квартирами

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура у вівторок, 21 листопада, повідомили про підозру власнику будівельної компанії у спробі підкупити віцепрем'єр-міністра, міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова. Про це повідомили пресслужби НАБУ і САП.

У компанії фігуранта є договори на забудову земельної ділянки державного підприємства, яке входить до сфери управління Мінінфраструктури, але їм загрожує розірвання з ініціативи міністерства.

Щоб не допустити цього, власник компанії нібито запропонував віцепрем'єру хабар у вигляді 2% від площі майбутніх житлових будинків (5200 кв. м), а чиновник звернувся в НАБУ. Орієнтована вартість хабаря - понад 170 млн грн.

На момент викриття ймовірного злочину детективи та прокурори задокументували оформлення на довірену особу віцепрем'єра 15 квартир у Києві.

Забудовнику та директорці державного підприємства (вважається співучасницею) повідомили про підозру за ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу - пропозиція хабаря.