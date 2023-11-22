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АНАЛІТИКА

Міністр оборони Німеччини оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на €1,3 млрд

Міністр оборони Німеччини оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на €1,3 млрд

 

Німеччина пообіцяла Україні наступний пакет військової допомоги на суму 1,3 мільярда євро.

Про це повідомив федеральний міністр оборони Борис Пісторіус у Києві на зустрічі зі своїм українським колегою Рустемом Умєровим, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Tagesschau.

Пакет включає, серед іншого, чотири додаткові системи протиповітряної оборони IRIS-T-SLM, а також 20 тисяч артилерійських боєприпасів 155-мм калібру і протитанкове озброєння.

"Це п'ятий такий пакет із минулої зими. І я впевнений, що він допоможе вам у вашій боротьбі з російською агресією", - сказав міністр, якого цитує "Суспільне".

Варто зазначити, що це вже третій транш зенітно-ракетних комплексів IRIS, який Німеччина пообіцяла поставити Україні з початку війни. Три системи з першого траншу вже поставлені, а четверта має надійти цієї зими. Другий транш з чотирьох систем запланований на 2024 рік, а третій - на 2025 рік.

На запитання щодо передавання Україні далекобійних ракет Taurus Пісторіус сказав, що "нової інформації щодо Taurus немає".

Міністр оборони Німеччини у вівторок вранці прибув до України з неоголошеним візитом.

Перед цим Пісторіус підтвердив повідомлення у ЗМІ, що Німеччина подвоїть військову допомогу Києву на 2024 рік до 8 млрд євро.
 

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