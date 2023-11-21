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АНАЛІТИКА

Верховна Рада призначила Коваля головою ФДМ

 

Верховна Рада призначила колишнього керівника Рівненської обласної військової адміністрації Віталія Коваля на посаду голови Фонду державного майна України (ФДМ).

Відповідне рішення підтримали 279 народних депутатів на пленарному засіданні у вівторок.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", про це свідчить пряма трансляція пленарного засідання Верховної Ради, яку в соціальній мережі Тік-Ток веде член депутатської фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.

Віталій Коваль був головою Рівненської обласної державної адміністрації з 9 вересня 2019 року, а з 24 лютого 2022 року очолював Рівненську обласну військову адміністрацію (ОВА).

У серпні 2020 року політична партія "Слуга народу" висунула Коваля кандидатом на посаду мера міста Рівне.

Із 2006 до 2019 року Коваль очолював і був співзасновником підприємств в аграрній, транспортній та будівельній галузях ("Атлант-транс", "Інвест трейд сервіс", "РГС-Логістикгруп", "ВВВ Монтаж" і "Санако"), а протягом 2004-2006 років працював у кредитному департаменті Укргазбанку.

Як повідомлялося, Верховна Рада звільнила 5 вересня Рустема Умєрова із займаної ним посади керівника ФДМ і наступного дня призначила його міністром оборони України. Умєров очолював ФДМ із 7 вересня 2022 року.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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