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Президентка Молдови прибула з неоголошеним візитом - обговорить кроки до ЄС
11:41 21.11.2023 |
Президентка Молдови Мая Санду у вівторок прибула до Києва з візитом, який раніше не анонсували.
Про це повідомила пресслужба Офісу президента України, пише "Європейська правда".
У День гідності та свободи Санду разом із подружжям Зеленських вшанували пам'ять активістів, які загинули під час Революції гідності.
Володимир та Олена Зеленські разом із Маєю Санду встановили лампадки до хреста на Алеї Героїв Небесної Сотні в Києві.
Вони також віддали шану пам'яті полеглих активістів біля їхніх портретів. На честь загиблих учасників Революції гідності пролунали удари дзвона.
У своєму Twitter (Х) Санду зазначила, що прибула до Києва для зустрічей з президентами України Володимиром Зеленським і Європейської ради Шарлем Мішелем. Про візит Мішеля наразі офіційно не повідомляли.
"На порядку денному: обговорення наступних кроків щодо вступу Молдови та України до ЄС, посилення регіональної безпеки, а також подальша підтримка ЄС реформ та розвитку в наших країнах", - зазначила Санду.
21 листопада Україна відзначає День гідності і свободи.
Зеленський у зверненні до Дня гідності та свободи запевнив, що зусилля України на шляху до ЄС мають неодмінно завершитися повноправним членством і зірка України має засяяти на прапорі ЄС.
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