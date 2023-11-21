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До Києва прибув міністр оборони ФРН Борис Пісторіус
08:57 21.11.2023 |
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius) прибув до України з неоголошеним візитом. Він приїхав до Києва потягом вранці у вівторок, 21 листопада, передає агенція AFP.
У міністерстві оборони Німеччини метою візиту назвали підтвердження підтримки України з боку Берліна. Основними темами поїздки стануть навчання українських солдатів та військова допомога Києву.
На другу половину дня заплановані переговори Пісторіуса з його українським колегою Рустемом Умєровим, а також із президентом Володимиром Зеленським. Крім політичних переговорів, до програми візиту включені покладання вінків на Майдані Незалежності, де десять років тому розпочалися проєвропейські протести, а також відвідування українського військового навчального центру.
Другий візит Пісторіуса до Києва
Це другий візит Пісторіуса до Києва з часу вступу на посаду міністра оборони ФРН у січні цього року. Раніше він був в Україні в лютому.
Нагадаємо,10 лютого столицю України відвідав глава Пентагону Ллойд Остін. Він запевнив Київ у тому, що Вашингтон продовжить підтримувати Україну в її оборонних діях проти російської агресії, "незважаючи на зростаючу протидію республіканців у Конгресі та невдачі на полі бою".
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