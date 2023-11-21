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У G7 пояснили, що лише один проєкт про САП відповідає головній вимозі, та і його треба змінити
23:58 20.11.2023 |
Посли країн G7 звернулися до глави Верховної Ради Руслана Стефанчука з листом, у якому пояснили, що лише один із запропонованих законопроєктів про посилення самостійності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) відповідає міжнародним вимогам.
Про це йдеться у листі, який є у розпорядженні "Європейської правди".
Посли зауважили, що 15 вересня прем'єр-міністр Денис Шмигаль зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №10060 про посилення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Посли вважають, що цей законопроєкт удосконалює процедури відбору керівника САП та ключових посадових осіб органу, а також посилює спроможність САП регулювати свою організаційну діяльність шляхом виділення САП в окрему юридичну особу; збільшення штату та посадових окладів; призначення незалежного комітету з відбору з міжнародних представників; запобігання витоку інформації шляхом повного підпорядкування непрокурорського персоналу голові САП.
"Ми розуміємо, що існують два конкуруючі законопроєкти, зареєстровані різними групами членів парламенту (№10060-1 та № 10060-2). Ми вважаємо, що законопроєкт №10060 відповідає законодавчому наміру зміцнити інституційну автономію САП, покращити її спроможність регулювати організаційну діяльність та встановити механізми дисципліни та відповідальності", - зазначили дипломати.
Вони наголосили, що законопроєкт №10060 містить найважливіші елементи для необхідної реформи.
Однак "разом зі своїми столицями" посли рекомендували додати наступні елементи, щоб продемонструвати українському народу та міжнародній спільноті, включаючи країни-донори та приватний сектор, відданість України боротьбі з корупцією та реформі у сфері правосуддя:
1) Зберегти елементи реформи та інституційну незалежність, як зазначено в законопроєкті 10060;
2) Надати САП процесуальну автономію шляхом внесення необхідних елементів до Кримінально-процесуального кодексу:
* Надати САП право самостійно вчиняти відповідні слідчі та процесуальні дії щодо спеціальних суб'єктів - депутатів, суддів, мерів
* Запровадити правові гарантії, які забезпечують дотримання та запобігають втручанню у виключні розслідувальні повноваження Національного антикорупційного бюро України/САП іншими правоохоронними органами
* Надати заступнику голови САП усі повноваження заступника Генерального прокурора/керівника САП у разі його відсутності.
* Надати САП повноваження самостійно розглядати запити про екстрадицію та взаємну правову допомогу
3) Створити відділ внутрішнього контролю в САП. Цей підрозділ має керувати незалежно від Генерального інспектора Офісу генерального прокурора та нести відповідальність за забезпечення доброчесності. Делегувати повноваження САП для адміністрування та виконання відповідних рішень і санкцій.
4) Запровадити розумний термін для призначення Генеральним прокурором нового керівника САП після оголошення незалежною комісією результатів відбору.
5) Скасувати у Кримінальному процесуальному кодексі обмеження щодо строків досудового розслідування до повідомлення про підозру, щоб запобігти передчасному закриттю справ.
15 листопада посли країн Групи семи після першої зустрічі Дорадчої групи експертів привітали запуск реформи Конституційного суду України.
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