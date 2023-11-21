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АНАЛІТИКА

Новий пакет від США на $100 млн: одна система HIMARS та артилерійські снаряди

 

Сполучені Штати надали Україні новий пакет військової допомоги на 100 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News і прес-службу Міністерства оборони США.

"США пообіцяли виділити Україні ще 100 млн доларів на допомогу в галузі оборони, включно з перехоплювачами ППО і протитанковою зброєю", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що докладнішої інформації не надходило, але це сталося того ж дня, коли Київ відвідав міністр оборони США Ллойд Остін.

Міністерство оборони США оголосило про надання додаткової допомоги Україні у сфері безпеки та оборони. Це 51 транш обладнання, наданий адміністрацією президента США Джо Байдена із запасів Міністерства оборони для України із серпня 2021 року.

Пакет містить додаткові засоби ППО, артилерійські боєприпаси, протитанкову зброю та інше обладнання, яке допоможе Україні захистити свою суверенну територію і боротися за свободу від триваючої агресивної війни Росії.

Пакет допомоги вартістю до 100 млн доларів включає в себе:

* Зенітні ракети Stinger;

* одну високомобільну артилерійську ракетну систему (HIMARS) і додаткові боєприпаси;

* 155-мм і 105-мм артилерійські снаряди;

* ракети TOW з оптичним наведенням (Tube-Launched, Optically-Tracked, Wire-Guided);

* протитанкові комплекси Javelin і AT-4;

* понад 3 млн патронів до стрілецької зброї;

* боєприпаси для руйнування перешкод;

* спорядження для холодної погоди;

* Запасні частини, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США
 

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