Шурма визнав, що вклав $10 мільйонів власних коштів у «зелений» бізнес свого брата

Заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма вкладав власні гроші у бізнес свого брата, діяльність якого розслідує НАБУ.

Про це сам Шурма розповів в інтерв'ю ЕП.

Він заявив, що не є акціонером бізнесу свого брата, проте надавав йому консультації, допомагав з управлінням, підбором кадрів та коштами.

"Я ніколи не був акціонером цього бізнесу... Я допомагав консультаційно і управлінськи... У мене з братом є близькі сімейні стосунки, все", - заявив Шурма.

Водночас він визнав, що інвестував у бізнес свого брата Близько $10 мільйонів власних коштів станом на 2020 рік.

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"Я і мій брат довго робили корпоративну кар'єру. В один момент ми з ним сіли і проговорили: ми можемо з тобою більше і цікавіше заробляти, тому давай хтось з нас спробує цим зайнятись. У мене була об'єктивно більша зарплата, більша корпоративна посада, плюс він у цей момент був не в Україні, а керував активами за кордоном. В нього було бажання повернутися в Україну, і тому ми вирішили, що пробувати займатись бізнесом буде він, а я буду надавати йому підтримку у вигляді брідж-кредитування. Ми чітко це визначили. Врешті так і склалось. Я лише давав якісь поради, радив якихось людей, коли він формував команду. Далі там залучались інші партнери, кредити в банках, щоб це все масштабувати. Це все біла, прозора, цивілізована історія", - розповів Шурма.

Водночас він визнав, що його брат не перебуває в Україні і зараз.

Як повідомлялося, журналісти з'ясували, що до літа 2023 року Україна продовжувала оплачувати електроенергію за "зеленим тарифом" сонячним електростанціям, що залишились на окупованій Росією території. Хоча, імовірно, ці станції не мали зв'язку з об'єднаною енергосистемою України.

Зокрема, йдеться про сонячні станції ТОВ "КД Енерджі 2", ПП "Нацпрод", ТОВ "Відновлювальна Енергія Запоріжжя", ТОВ "Грін Енерджі Токмак" і ТОВ "Грандпауєр ЛЛС", розташовані у Запорізькій області.

За даними Bihus.Info, з липня 2022 по липень 2023 роки ці компанії сукупно отримали понад 320 млн грн оплати за електроенергію за "зеленим тарифом" від "Гарантованого покупця".

Співвласником ТОВ "КД Енерджі 2" і ТОВ "Відновлювальна Енергія Запоріжжя" є брат Ростислава Шурми Олег Шурма. Станція ПП "Нацпрод" також згадується серед реалізованих проєктів на корпоративному сайті, де зібрані "зелені" проєкти Олега Шурми і партнерів.

Співвласником ТОВ "Грін Енерджі Токмак" і ТОВ "Грандпауєр ЛЛС" є Руслан Божко - колишній підлеглий Ростислава Шурми, якого вважають близькою до нього людиною.

Після публікації цього розслідування НАБУ відкрило кримінальне провадження щодо виплат за "зеленим тарифом" за електроенергію, вироблену сонячними електростанціями, які перебувають на окупованих територіях.