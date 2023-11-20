До Києва з «повідомленням про підтримку» приїхав глава Пентагону

Глава Пентагону Ллойд Остін під час візиту до Києва у понеділок обговорить забезпечення українського війська на зимовий період та на майбутнє від російських загроз.

Про це повідомило Міністерство оборони США у понеділок у своєму пресрелізі, пише "Європейська правда".

У відомстві зазначили, що під час візиту Остін проведе переговори на високому рівні з українським керівництвом. Він підкреслить постійну прихильність США надавати Україні безпекову допомогу, необхідну для захисту від російської агресії, а також обговорить довгострокове бачення майбутнього військових сил України.

"Дискусії будуть зосереджені на подальшому зміцненні стратегічного партнерства між Сполученими Штатами та Україною, включаючи забезпечення українських збройних сил необхідними бойовими можливостями як на зимовий період, так і для захисту своєї країни від майбутніх російських загроз", - йдеться у повідомленні.

У Пентагоні нагадали, що пізніше цього тижня міністр Остін також проведе 17-те віртуальне засідання Контактної групи з питань оборони України з Пентагону.

Глава Пентагону Ллойд Остін прибув до Києва у понеділок вранці з неоголошеним візитом.

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