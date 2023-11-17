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У Раду внесли законопроєкт про обіг віртуальних активів: які податки пропонують ввести

16:31 17.11.2023 |

Фінанси, Право

У Раду внесли законопроєкт про обіг віртуальних активів: які податки пропонують ввести

 

Міністерство цифрової трансформації спільно з депутатами та бізнесом розробили та зареєстрували в Раді проєкт закону № 10225-1 про обіг віртуальних активів в Україні.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Закон допоможе створити сприятливі умови для розвитку криптоіндустрії, збільшити надходження до бюджету та підвищити інвестиційну привабливість України", - написав міністр.

Зокрема, запропонований законопроєкт:

визначає правовий статус віртуальних активів;
класифікує цифрові активи та послуги у сфері, які адаптуються з європейськими стандартами регулювання криптоактивів (МiСА);
створить інноваційну зону, у якій упродовж трьох років можна працювати без попередньої авторизації;
адаптує рекомендації FATF щодо фінмоніторингу ринку криптоактивів.

Також законопроєкт передбачає прості та зрозумілі податкові умови для бізнесу, який працює у сфері віртуальних активів.

Згідно з ним, ставка оподаткування для фізичних осіб становитиме:

* 5% впродовж перших трьох років;
* 9% впродовж наступних 5 років;
* 18% - після 8 років.

Операції з віртуальними активами для юросіб звільнятимуться від ПДВ, за винятком службових токенів, якими будуть токенізовані товари та послуги.

Провайдери, які надаватимуть послуги з віртуальними активами, оподатковуватимуться за ставкою 18%, але також звільнятимуться від ПДВ, за винятком консультаційних послуг.

Резиденти Дія.City зможуть обрати між 18% податку на прибуток або 9% податку на виведений капітал.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: bitcoin
 

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