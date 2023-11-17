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Коломойський шантажує владу: Нікопольський завод феросплавів оголосив про зупинку роботи
Нікопольський завод феросплавів, що входять до групи "Приват" Ігоря Коломойського, зупинив свою діяльність.
Про це повідомляє пресслужба підприємства.
"Задля збереження пічних агрегатів, адміністрацією АТ "НЗФ" прийнято рішення про тимчасове призупинення виробництва феросплавної продукції. Тим часом на підприємстві продовжать виконувати будівельні та ремонті роботи, пов'язані з модернізацією обладнання та енергокомунікацій, які неодноразово були пошкоджені через обстріли", - йдеться у повідомленні.
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Зазначається, що Нікополь розташований у п'яти кілометрах від окупованого Енергодару, через що кожного дня потерпає від постійних обстрілів ворожої артилерії. Зокрема, під ворожі атаки потрапляє й завод феросплавів. Через непрогнозовані дії окупантів на підприємстві можливі перебої із забезпеченням енергоресурсів - електроенергією та водою.
Водночас зазначається, що підприємство дбає про свій ключовій ресурс - людей. Тому НЗФ впроваджує та посилює заходи направлені на безпеку та захист життя та здоров'я працівників.
"Після усунення загрози обстрілів енергосистеми України, АТ "НЗФ" готовий продовжити сталу роботу. Запевняємо наших партнерів - товарна продукція заводу є в наявності на складах, у разі потреби українські виробники будуть забезпечені феросплавами", - наголосили у підприємстві.
Як повідомлялося, раніше Покровський гірничо-збагачувальний комбінат, Марганецький ГЗК, що входять в групу "Приват" призупинили видобуток і переробку сирої марганцевої руди, а Запорізький завод феросплавів зупинив експлуатацію.
За даними Telegram-каналу "Монополіст", олігарх Ігор Коломойський шантажує владу, незважаючи на перебування в ізоляторі тимчасового тримання СБУ: нібито, він дає вказівки своїм підлеглим для вибудовування переговорної позиції з Офісом президента.
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