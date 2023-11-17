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Українським морським коридором скористалося 151 судно - Мінвідновлення
14:22 17.11.2023 |
Українським морським коридором, встановленим ВМС ЗСУ, з 10 серпня 2023 року скористалося 151 судно, з яких 121 уже вийшло через нього із 4,4 млн тонн експортного вантажу, повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Юрій Васьков.
На конференції Європейської Бізнес Асоціації "Інфраструктурний день 2023" у Києві у п'ятницю він уточнив, що з цього обсягу 3,2 млн тонн припадає на зерно.
Як зазначив заступник міністра, наразі під завантаженням перебувають 30 суден, зокрема 22 для експорту 0,7 млн тонн зерна і ще вісім - 0,5 млн тонн інших товарів.
За словами Васькова, на вхід в українські порти українським морським коридором задекларовано 67 суден, з яких 46 (загальним дедвейтом 1,7 млн тонн) - для експорту зерна, 21 (0,6 млн тонн) - для інших товарів.
Заступник глави Мінвідновлення нагадав, що майже за рік роботи Чорноморської зернової ініціативи, яку зірвала Росія, створеним у рамках її "зерновим коридором" пройшли 1004 судна з 32,9 млн тонн агропродукції, хоча передбачалося 57 млн тонн.
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