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АНАЛІТИКА

Українським морським коридором скористалося 151 судно - Мінвідновлення

14:22 17.11.2023 |

Новини АПК

 

Українським морським коридором, встановленим ВМС ЗСУ, з 10 серпня 2023 року скористалося 151 судно, з яких 121 уже вийшло через нього із 4,4 млн тонн експортного вантажу, повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Юрій Васьков.

На конференції Європейської Бізнес Асоціації "Інфраструктурний день 2023" у Києві у п'ятницю він уточнив, що з цього обсягу 3,2 млн тонн припадає на зерно.

Як зазначив заступник міністра, наразі під завантаженням перебувають 30 суден, зокрема 22 для експорту 0,7 млн тонн зерна і ще вісім - 0,5 млн тонн інших товарів.

За словами Васькова, на вхід в українські порти українським морським коридором задекларовано 67 суден, з яких 46 (загальним дедвейтом 1,7 млн тонн) - для експорту зерна, 21 (0,6 млн тонн) - для інших товарів.

Заступник глави Мінвідновлення нагадав, що майже за рік роботи Чорноморської зернової ініціативи, яку зірвала Росія, створеним у рамках її "зерновим коридором" пройшли 1004 судна з 32,9 млн тонн агропродукції, хоча передбачалося 57 млн тонн.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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