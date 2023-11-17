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На в'їзд зі Словаччини в Україну черга майже з 500 вантажівок, кардинального перекриття руху під час півгодинного страйку не було - Демченко
12:58 17.11.2023 |
Кардинального перекриття руху під час 30-хвилинного страйку словацьких перевізників на словацько-українському кордоні не було, на в'їзд зі Словаччини в Україну спостерігається черга приблизно з 500 вантажівок, повідомив речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко.
"На щастя, на пункті пропуску "Ужгород" на кордоні зі Словаччиною інтенсивність руху для вантажівок залишалася. Уже після завершення дій, які вчинили словацькі перевізники в Словаччині, нам повідомили наші колеги з Прикордонної служба Словаччини, що це (блокування словацьких перевізників - ІФ-У) тривало, за їхньою інформацією, близько 30 хвилин. Такого кардинального перекриття руху для вантажівок не відбувалося", - сказав він в ефірі телемарафону в п'ятницю.
Як розповів Демченко, уночі інтенсивність руху в напрямку ПП "Ужгород" спостерігалася, близько 350 вантажних транспортних засобів перетнули кордон там на виїзд і в'їзд до Словаччини за добу.
"Можу додати, що там також спостерігається черга вантажних транспортних засобів, яка на території Словаччини в напрямку України. Це близько 500 вантажівок", - зазначили у відомстві.
Раніше ЗМІ повідомляли, що Спілка автомобільних перевізників Словаччини (UNAS) пригрозила заблокувати українським перевізникам перетин кордону зі словацького боку, якщо Єврокомісія не поверне видачу комерційних дозволів на перевезення в межах ЄС.
Пізніше стало відомо, що UNAS у четвер, 16 листопада, на годину заблокувала пункт перетину кордону з Україною.
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