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АНАЛІТИКА

Нова зустріч у форматі «Рамштайн» відбудеться в онлайн-форматі 22 листопада - Міноборони Норвегії

 

Онлайн-засідання Контактної групи з питань оборони України (UDCG) відбудеться 22 листопада, на ньому обговорюватимуть подальшу військову підтримку України, повідомляють на сайті Міністерства оборони Норвегії в четвер.

"Це буде 17-та зустріч поспіль. Американський міністр оборони запросив на зустріч міністрів оборони та керівників оборонних відомств приблизно 50 країн, щоб обговорити подальшу військову підтримку України в короткостроковій і довгостроковій перспективі", - йдеться в повідомленні.

У зустрічі візьме участь і міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам. "Міністр оборони буде присутній на зустрічі в онлайн-форматі зі Стокгольма, де він перебуватиме на зустрічі міністрів оборони Північних країн", - повідомили у відомстві.

Як повідомлялося, 16-те засідання Ради НАТО-Україна на рівні міністрів оборони відбулося в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі 11 жовтня.

На минулій зустрічі генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що всі союзники згодні з тим, що Україна стане членом НАТО і закликав нарощувати зусилля щодо забезпечення Києва військовою допомогою. Міністр оборони США Ллойд Дж. Остін ІІІ повідомив, що США передадуть Україні новий пакет безпекової допомоги на суму $200 млн, до нього, зокрема, ввійдуть ракети ППО та артилерійські боєприпаси.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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