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Новий глава МЗС Британії Кемерон приїхав з першим закордонним візитом до Києва
10:11 16.11.2023 |
Новий глава Міністерства закордонних справ Девід Кемерон перший робочий візит за кордон на своїй посаді здійснив в Україну.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своїх соцмережах, пише "Європейська правда".
"Перший робочий візит на новій посаді Девід Камерон, державний секретар у закордонних справах, справах Співдружності націй та розвитку Великої Британії, здійснив в Україну", - написав глава держави у своєму Telegram-каналі.
Зеленський повідомив, що обговорив із новим очільником британської дипломатії зброю для фронту, посилення ППО, "захист наших людей і критичної інфраструктури".
На зустрічі Зеленський наголосив, що зараз світ не так сильно сфокусований на ситуації в Україні, а "розділення фокуса не допомагає". Він подякував Британії за те, що вона "завжди підтримує Україну".
"Я хотів би, щоб мій перший візит був саме до вас. Особисто я захоплююся силою і рішучістю українського народу. І своїм візитом я хочу сказати, що ми продовжимо надавати вам моральну підтримку, дипломатичну підтримку, економічну підтримку і насамперед - військову підтримку, якої ви потребуєте. Не лише цього року, а й наступного року і стільки, скільки буде потрібно", - заявив Девід Кемерон.
Він додав, у нього були "деякі розбіжності" з експрем'єром Борисом Джонсоном, але його підтримка України - "це найкраща річ".
Кемерон запевнив, що Британія працюватиме над тим, аби зберегти увагу до України.
В ОПУ окремо повідомили, що на зустрічі було обговорено безпекову ситуацію в Чорному морі та подальшу роботу альтернативного "зернового коридору".
Співрозмовники скоординували позиції щодо реалізації спільних багатосторонніх і двосторонніх ініціатив, зокрема в контексті просування Української формули миру та напрацювання безпекових гарантій у розвиток ухваленої "Групою семи" на Вільнюському саміті НАТО Спільної декларації про підтримку України.
Окрему увагу приділили питанням євроатлантичної інтеграції й підтримки Великою Британією поступу України до членства в НАТО.
Нагадаємо, у понеділок Лондон оголосив про зміни у складі уряду. Зокрема, колишній британський прем'єр-міністр Девід Кемерон очолив МЗС, а його попередник на цій посаді Джеймс Клеверлі перейшов у Міністерство внутрішніх справ замість Суелли Браверман, що відзначилась останнім часом суперечливими заявами.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба долучився до європейських колег, які привітали колишнього прем'єр-міністра Великої Британії Девіда Кемерона з призначенням на посаду голови британського МЗС.
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