Україна стала повноправним учасником Механізму захисту ЄС

Україна стала повноправним учасником Механізму цивільного захисту Європейського Союзу і тепер має такі самі права та обов'язки, що й інші країни ЄС. Про це повідомляє пресслужба представництва ЄС

в Україні у середу, 15 листопада.

"Я щиро вітаю ратифікацію Верховною Радою угоди про участь України в Механізмі цивільного захисту ЄС. Цей механізм відіграє істотну роль у нашій підтримці України як від початку повномасштабного вторгнення, так і до нього. Повноцінна участь України є ще одним свідченням наших дедалі тісніших відносин", - цитує пресслужба посолку ЄС в Україні Катаріну Матернову.

Угоду про участь України в Механізмі цивільного захисту ЄС Верховна Рада ратифікувала 8 листопада - в день, коли Україна отримала рекомендації Єврокомісії розпочати переговори з нею про вступ в ЄС. В рамках угоди Україна може співпрацювати з ЄС у сфері цивільного захисту та управління ризиками стихійних лих, що дозволяє покращити координацію та реагування під час надзвичайних ситуацій. Очікується, що угода також сприятиме мобілізації допомоги Україні в рамках Механізму цивільного захисту Євросоюзу, зазначили в представництві ЄС.

Своєю чергою Україна тепер може пропонувати допомогу через Механізм постраждалому населенню в різних кризах та отримувати співфінансування ЄС на транспортні та операційні витрати, а також, наприклад, брати участь у навчаннях і тренінгах щодо запобігання катастрофам і готовності до них.

Через Механізм ЄС Київ отримав допомогу на 796 мільйонів євро

Нагадаємо, до Механізму цивільного захисту Європейського Союзу Україна приєдналася 20 квітня, ставши його 36-ю учасницею.

З моменту створення у 2001 році Механізм цивільного захисту ЄС був задіяний у більш ніж 600 надзвичайних ситуаціях та кризах в ЄС та за його межами. Він спрямований на зміцнення співпраці між 27 країнами ЄС і 10 країнами-учасницями (Ісландією, Норвегією, Сербією, Північною Македонією, Чорногорією, Туреччиною, Боснією і Герцеговиною, Албанією, Україною та з недавнього часу Молдовою) у питаннях цивільного захисту спрямованих на покращення запобігання, готовності і реагування на катастрофи.

Через цей механізм ЄС направляв Україні екстрену допомогу після початку повномасштабної війни, розв'язаної РФ. Зокрема ЄС виділив Україні понад 97 тисяч тонн гуманітарної допомоги, зокрема обладнання, продукти харчування, медикаменти, генератори, а також допоміг з евакуацією понад 2,7 тисячі важкохворих пацієнтів до медичних закладів європейських країн. Загальна вартість цієї допомоги становить 796 мільйонів євро.