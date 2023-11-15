Уряд створив новий механізм страхування суден від воєнних ризиків. Обсяг покриття – $50 мільйонів

Кабінет міністрів створив новий механізм страхування суден від воєнних ризиків. Він дозволить знизити чинні страхові внески для перевізників, які експортують та імпортують в Україну морем.

Як повідомляє пресслужба Міністерства економіки, відповідне рішення, яке відкриває дорогу для співпраці з британськими перестраховими компаніями, уряд ухвалив 14 листопада.

"Страхування кораблів стало можливим завдяки співпраці з провідними британськими компаніями у сфері перестрахування - Marsh McLennan та андеррайтерами Lloyd's of London через запуск механізму Unity Facility. Загальний обсяг покриття за цією програмою становить $50 млн", - пояснила міністерка економіки Юлія Свириденко.

За її словами, це рішення, перш за все, позитивно вплине на роботу зернотрейдерів. Новий механізм дозволить здешевити вартість страхування зерна приблизно на 2,5 відсоткових пункти від вартості страхового тарифу. Це, своєю чергою, дозволить зернотрейдерам зекономити близько 100-140 грн на одній тонні вантажу, а загалом сільськогосподарським товаровиробникам це додатково принесе до 4 млрд грн.

Свириденко наголосила, що ці кошти будуть спрямовані аграріям, як у вигляді збільшення ціни придбання, так і на додаткову закупівлю. Збільшення обсягів українського експорту морським шляхом має сприяти додатковому зростанню української економіки.

"Після виходу росії із "зернової угоди" чимало вантажних суден опинилися в пастці. Ухвалене урядом рішення дозволить гарантувати безпеку судноплавства, сприятиме стабільності морських перевезень, а також забезпечить сталий експорт української продукції через порти України", - підкреслила урядовиця.

У 2023-2024 маркетинговому році за прогнозними розрахунками планується експортувати близько 50,7 млн тонн зерна. Станом на 18 жовтня вивезено 7,9 млн тонн зерна, з них - 70% морським шляхом.