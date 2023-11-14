Німеччина оголосила про нову партію військової допомоги Україні

Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги Україні, що охоплює різноманітне обладнання - від танків до захисних окулярів.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні уряду ФРН.

До нової партії допомоги увійшли:

- 10 танків Leopard 1A5;

- 14 гусеничних всюдиходів Bandvagn 206;

- 5 медичних всюдиходів (Carrier Warthog);

- 1 020 снарядів калібру 155-мм;

- 1 машина для розмінування Wisent 1;

- 10 БПЛА-розвідників Vector;

- 10 тисяч захисних окулярів;

- 14 радарів GO12;

- 3 автомобілі для патрулювання;

- 4 тягачі 8x8 HX81 та 4 напівпричепи;

- 16 вантажівок Zetros;

- 13 вантажівок MAN TGS;

- 1,4 млн патронів.

Раніше повідомляли, що Німеччина планує до кінця року передати Україні ще дві системи протиповітряної оборони IRIS-T.

Напередодні жовтневого засідання Контактної групи з питань оборони України Міноборони Німеччини анонсувало "зимовий пакет" допомоги на загальну суму близько 1 мільярда євро, до якого увійдуть засоби ППО - зокрема, додаткові системи Patriot та IRIS-T, про які раніше повідомляли. Терміни їхньої поставки не уточнювали.

Крім того, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус напередодні непрямо підтвердив повідомлення у ЗМІ, що Німеччина подвоїть військову допомогу Києву на 2024 рік до 8 млрд євро.