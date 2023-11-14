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Міноборони розпочало проєкт рекрутингу до ЗСУ
Заступниця міністра оборони Наталія Калмикова та голова організації Lobby X Владислав Грезєв уклали договір, який розпочинає проєкт з рекрутингу до Збройних сил України, повідомило у понеділок, 13 листопада, міноборони.
"Проєкт дозволить людині обрати конкретний підрозділ на визначеній посаді, де його/її цивільний досвід буде найбільш корисним. В найближчий час в рамках проєкту ми плануємо підписати наступні угоди з рекрутинговими компаніями", - наголосила Наталія Калмикова.
Владислав Грезєв зауважив, що компанія Lobby X має великий досвід у пошуку кадрів для ЗСУ. "Армії потрібні люди різних професій - від гранатометників і мінометників, до програмістів і кухарів. Співпраця із міністерством оборони дозволить масштабувати ту роботу, яку ми проводили", - зазначив він.
Міноборони також веде переговори з низкою інших учасників ринку працевлаштування.
На початку листопада міноборони затвердило концепцію військової кадрової політики до 2028 року, яка серед іншого передбачає перехід ЗСУ на військову службу за контрактом.
Тоді в міністерстві зазначили, що в Україні функціонуватиме дієва система рекрутингу ЗСУ професійним і вмотивованим особовим складом, а також "людиноцентричний підхід до управління кар'єрою військовослужбовців з урахуванням їхньої освіти, професійного розвитку, гендерної рівності".
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