Британія напередодні зими передала Україні новий пакет військової допомоги

Британія передала Збройним силам України різний одяг і спорядження першої необхідності напередодні зими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії.

Що саме отримають ЗСУ

* 82 тисячі касок;

* 25 тисяч комплектів зимового одягу;

* 10 тисяч комплектів бронежилетів;

* 70 тисяч сухпайків.

У Міноборони Британії зазначили, що ця допомога знадобиться ЗСУ в зимові місяці.

Допомога від Британії

Раніше міністр оборони Британії Ґрант Шаппс сказав, що країна надасть Україні більше військової допомоги та об'єднає союзників, щоб дати все необхідне для перемоги у війні.

Також Шаппс на засіданні "Рамштайн" на початку жовтня оголосив про новий пакет військової допомоги Україні. Пакет оцінюється у 123 млн доларів.

Нещодавно Генштаб ЗСУ повідомив, що у Британії справжнє село перетворили на полігон для тренування українських військових. Це дозволить отримати досвід ведення бойових дій у міських умовах.