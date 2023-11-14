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АНАЛІТИКА

Британія напередодні зими передала Україні новий пакет військової допомоги

 

Британія передала Збройним силам України різний одяг і спорядження першої необхідності напередодні зими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії.

Що саме отримають ЗСУ

* 82 тисячі касок;
* 25 тисяч комплектів зимового одягу;
* 10 тисяч комплектів бронежилетів;
* 70 тисяч сухпайків.

У Міноборони Британії зазначили, що ця допомога знадобиться ЗСУ в зимові місяці.

Допомога від Британії

Раніше міністр оборони Британії Ґрант Шаппс сказав, що країна надасть Україні більше військової допомоги та об'єднає союзників, щоб дати все необхідне для перемоги у війні.

Також Шаппс на засіданні "Рамштайн" на початку жовтня оголосив про новий пакет військової допомоги Україні. Пакет оцінюється у 123 млн доларів.

Нещодавно Генштаб ЗСУ повідомив, що у Британії справжнє село перетворили на полігон для тренування українських військових. Це дозволить отримати досвід ведення бойових дій у міських умовах.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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