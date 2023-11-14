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Німеччина до кінця року передасть Україні ще дві системи IRIS-T
17:45 13.11.2023 |
Німеччина до кінця року передасть Україні ще дві системи протиповітряної оборони IRIS-T.
Про це заявив посол ФРН в Україні Мартін Єґер на форумі "Формула успіху України", передає кореспондент Укрінформу.
"Оборонна промисловість нашої країни теж зацікавлена вибудовувати довготривалі стратегічні відносини з вашою країною. Наша підтримка в основному спрямовується на галузь ППО - це Gepard, IRIS-T, Patriot", - сказав німецький дипломат.
Він зазначив, що Німеччина й Україна домовилися про постачання додаткових систем Patriot та IRIS-T. До кінця року планується поставити Україні ще дві системи ППО IRIS-T на додачу до трьох переданих раніше. Дипломат підкреслив, що це важливо для кращого захисту українських міст від російських ракет.
"Також ми робимо свій значний внесок у напрямку зміцнення українських енергосистем, зокрема, йдеться про підтримку енергетичних спроможностей. Ми вважаємо дуже важливим, щоб ця зима пройшла без відключень (електроенергії в Україні - ред.)", - наголосив Єґер.
Як повідомлялося, з 24 лютого 2022 року до 31 липня 2023-го ФРН надала Україні військову допомогу на понад 17,09 млрд євро.
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