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Позивний «Буратіно»: СБУ повідомило нардепу Дубінському про підозру у державній зраді
16:35 13.11.2023 |
Генеральний прокурор Андрій Костін підписав повідомлення про підозру народному депутату Олександру Дубінському у державній зраді та участі у злочинній організації (ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 255 КК України).
Як повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора, у вчиненні цих злочинів також повідомлено про підозру двом співробітникам російських спецслужб, колишньому народному депутату України III-IX скликань та експрокурору.
За даними слідства, у 2016 році головне управління генштабу зс рф створило злочинну організацію, до якої, у подальшому, увійшли двоє народних депутатів України, працівник Генеральної прокуратури та інші.
"Організація займалася розхитуванням суспільно-політичної ситуації в Україні та дискредитацією нашої держави на міжнародній арені. За таку діяльність її учасники отримували гроші від воєнної розвідки рф", - зазначається у повідомленні.
Слідство встановило, що злочинна організація під керівництвом двох співробітників російського головного управління генштабу зс рф діяла в столиці України у вигляді агентурної мережі.
"Будучи її учасником, народний депутат України з позивним "Буратіно" здійснював інформаційно-підривну діяльність на користь держави-агресора. Народний обранець поширював фейки про вище військово-політичне керівництво України. Для розповсюдження проросійських наративів він брав участь у публічних заходах", - йдеться у повідомленні.
Офіс генпрокурора не уточнив прізвища народного депутата, проте оприлюднив у якості ілюстрації фотографії, на яких можна впізнати Олександра Дубінського.
Своєю чергою у пресцентрі СБУ уточнили, що злочинна організація була створена заступником начальника російського гру Володимиром Алєксєєвим як агентурна мережа, що діяла в столиці України. Операційним керівництвом ворожої групи з території рф займався його заступник - Олексій Савін.
За даними слідства, крім Дубінського до складу ворожої групи входив екснардеп Андрій Деркач, який напередодні повномасштабного вторгнення рф втік за кордон.
Також до цієї агентурної мережі входив колишній прокурор Костянтин Кулик, який мав позивний "Птичка" і наразі переховується від правосуддя за кордоном, додали в СБУ.
Підривну діяльність злочинної організації у Києві координував експомічник Деркача, колишній співробітник гру часів срср Ігор Колєсніков, який за матеріалами СБУ вже засуджений і відбуває покарання за державну зраду.
В СБУ додали, що наразі вирішується питання про обрання чинному народному депутату Дубінському запобіжного заходу.
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