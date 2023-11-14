Чорноморським гуманітарним коридором пройшло 100-те судно - посол США в Україні

Чорноморським гуманітарним коридором пройшли вже 100 суден, доставивши 3,7 млн тонн продовольства і товарів по всьому світу, повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.

"Сьогодні 100-й корабель пройшов Чорноморським гуманітарним коридором - рятівним експортним каналом для України, який допоміг доставити 3,7 мільйона тонн продовольства та товарів по всьому світу", - написала вона в X (Twitter).