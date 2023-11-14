В Україні відновлюється кваліфікаційне оцінювання суддів

Вища кваліфікаційна комісія суддів України 13 листопада 2023 року відновлює кваліфікаційне оцінювання суддів на відповідність займаній посаді.

Таке оцінювання мають пройти 1884 судді місцевих й апеляційних судів з усієї України, повідомляє пресслужба ВККСУ. Комусь доведеться цю процедуру починати зі складання іспиту (109 осіб), а переважну більшість (1 775 осіб) допущено до другого етапу - дослідження досьє й проведення співбесіди.

До етапу співбесід долучається Громадська рада доброчесності, яка має сприяти комісії у встановленні відповідності судді або кандидата на посаду судді критеріям професійної етики й доброчесності.

Комісія напередодні відновлення кваліфікаційного оцінювання спільно з Громадською радою доброчесності погодила перелік індикаторів, які свідчать про невідповідність судді чи кандидата на посаду судді критеріям доброчесності та професійної етики, а також принципи їх застосування.

Кваліфікаційне оцінювання суддів, яке відновлюється з 13 листопада 2023 року, розпочнеться з роботи трьох колегій комісії. Першого дня заплановано проведення співбесід з дев'ятьма суддями. Усі співбесіди транслюватимуть у прямому ефірі на офіційній YouTube-сторінці комісії в інтернеті.

Останнє засідання ВККСУ за процедурою кваліфікаційного оцінювання суддів на відповідність займаній посаді проводили ще 5 листопада 2019 року, а вже за два дні припинилися повноваження членів комісії другої каденції.

Новий склад ВККСУ було обрано в червні 2023 року. Це дало змогу відновити всі процедури комісії, зокрема проведення кваліфікаційного оцінювання суддів.



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