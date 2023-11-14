Фінансові новини
- |
- 14.11.23
- |
- 00:57
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
МВФ покращив прогноз зростання ВВП України до 4,5%
08:26 13.11.2023 |
Міжнародний валютний фонд покращив економічний прогноз для України, заявивши, що очікує зростання ВВП до 4,5% до кінця нинішнього року.
Про це йдеться в офіційному повідомленні МВФ про досягнення домовленості на експертному рівні щодо другого перегляду програми в рамках Механізму розширеного фінансування EFF, передає Укрінформ.
«Українська економіка продовжує демонструвати надзвичайну стійкість та подальші ознаки стабілізації. Останній розвиток в економічній сфері вказує на більш потужне, ніж очікувалося, відновлення економіки у 2023 році та значне зниження інфляції на тлі потужних резервів і стабільного валютного ринку», - відзначається в повідомленні.
У цьому зв'язку підкреслюється, що МВФ покращив прогнози зростання реального ВВП України на 2023 рік до 4,5%. Лише минулого місяця в Огляді світової економіки (WEO) фонд прогнозував цей показник на рівні 2%, а в заявах на рівні керівництва МВФ лунали оцінки в діапазоні від 1% до 3% за підсумками нинішнього року.
Проте очікується, що у 2024 році зростання знизиться до 3-4%. Також зазначається, що в умовах продовження війни ризики погіршення прогнозу залишаються надзвичайно високими.
Водночас у Фонді позитивно відзначили кроки НБУ щодо повернення до гнучкішого курсу національної валюти.
«Недавній перехід НБУ до керованої гнучкості обмінного курсу відповідно до його Стратегії пройшов успішно. Це бажаний крок до відновлення довоєнної системи монетарної політики, який допомагає посилити стійкість економіки до зовнішніх шоків», - зауважили у Фонді.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у п'ятницю заявив, що Україна і МВФ домовилися на експертному рівні про другий перегляд програми в рамках Механізму розширеного фінансування EFF. Ця домовленість відкриває шлях до отримання Україною нового траншу МВФ у розмірі близько 900 млн доларів США.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Реалізація земельної реформи має відбуватися згідно з наміченим планом - Мінагрополітики
|Британія напередодні зими передала Україні новий пакет військової допомоги
|Німеччина до кінця року передасть Україні ще дві системи IRIS-T
|Позивний «Буратіно»: СБУ повідомило нардепу Дубінському про підозру у державній зраді
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Чорноморським гуманітарним коридором пройшло 100-те судно - посол США в Україні
|В Україні відновлюється кваліфікаційне оцінювання суддів
|МВФ покращив прогноз зростання ВВП України до 4,5%
|Литва доставила в Україну пускові установки ЗРК NASAMS
|Нацбанк вдвічі зменшив строки повернення валюти для агроекспортерів
|З 11 листопада експорт з України певних видів агропродукції здійснюватимуть лише верифіковані виробники
Бізнес
|«Не кількість, а якість». Netflix змінює стратегію і зніматиме вдвічі менше фільмів
|Швейцарія скасує податкові пільги для електромобілів, які діяли з 1997 року
|У Норвегії університет відсторонив трьох студентів за користування ChatGPT
|Vertu MetaVertu II - Snapdragon 8 Gen 2 LV, 120-Гц дисплей і дві 50-МП камери за ціною від $5100
|Новий треккар Mercedes-AMG GT коштуватиме від 500 000 доларів
|Panasonic розпочне тестування доставку роботом-фунікулером Sorakarabin
|Google тепер показує, скільки памʼяті використовують вкладки Chrome