Литва доставила в Україну пускові установки ЗРК NASAMS

Литва передала Україні дві пускові установки для зенітного ракетного комплексу NASAMS та необхідне обладнання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Литви у Twitter.

"Ще одне постачання з Литви досягло української землі. Пускові установки ракет NASAMS вже на місці", - йдеться у повідомленні відомства.

У Міноборони наголошують, що Литва доставила їх з усім необхідним обладнанням та позашляховиками для екіпажу NASAMS.

У відомстві висловили подяку Норвегії за передачу частини додаткового обладнання.