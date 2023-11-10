Фінансові новини
- |
- 10.11.23
- |
- 23:52
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Литва доставила в Україну пускові установки ЗРК NASAMS
23:41 10.11.2023 |
Литва передала Україні дві пускові установки для зенітного ракетного комплексу NASAMS та необхідне обладнання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Литви у Twitter.
"Ще одне постачання з Литви досягло української землі. Пускові установки ракет NASAMS вже на місці", - йдеться у повідомленні відомства.
У Міноборони наголошують, що Литва доставила їх з усім необхідним обладнанням та позашляховиками для екіпажу NASAMS.
У відомстві висловили подяку Норвегії за передачу частини додаткового обладнання.
За матеріалами:
РБК-Україна
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Нацбанк вдвічі зменшив строки повернення валюти для агроекспортерів
|З 11 листопада експорт з України певних видів агропродукції здійснюватимуть лише верифіковані виробники
|Теоретичний іспит на водійські права можна буде складати без навчання в автошколі
|Фракція «Європейська солідарність» скаржиться на виключення свого представника з відрядження до Euronest
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|11-12 листопада в Києві пройде перший всеукраїнський фестиваль, присвячений дню винороба України
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Рада збільшила видатки на зарплати депутатів
|Рада ухвалила держбюджет-2024
|Із портів «Великої Одеси» вийшли шість суден із 231 тис. тонн агропродукції
|Зобов'язання перед МВФ: Рада ухвалила закон про відновлення податкових перевірок
|Росіяни влучили в цивільне судно, яке мало експортувати руду в Китай
|Міністр транспорту США оголосив про призначення радника з інфраструктури, який перебуватиме в Києві
|Єврокомісія оприлюднила доповідь щодо України, де відзначено прогрес у реформах
Бізнес
|«Не кількість, а якість». Netflix змінює стратегію і зніматиме вдвічі менше фільмів
|Швейцарія скасує податкові пільги для електромобілів, які діяли з 1997 року
|У Норвегії університет відсторонив трьох студентів за користування ChatGPT
|Vertu MetaVertu II - Snapdragon 8 Gen 2 LV, 120-Гц дисплей і дві 50-МП камери за ціною від $5100
|Новий треккар Mercedes-AMG GT коштуватиме від 500 000 доларів
|Panasonic розпочне тестування доставку роботом-фунікулером Sorakarabin
|Google тепер показує, скільки памʼяті використовують вкладки Chrome